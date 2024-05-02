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Над Украиной заметили вспышку от второго ступеня носителя SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri

Татьяна ОлейникЧетверг, 2 мая 2024, 23:51
Над Украиной заметили вспышку от второго ступеня носителя SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri
Фото - The Alpha Centauri

Вечером 2 мая над некоторыми регионами Украины заметили необычную белую вспышку, проект по изучению космонавтики утверждает, что это вторая степень носителя Falcon 9.

Источник: The Alpha Centauri в соцсети Х, "Суспільне.Чернігів"

Дословно: "Снова таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion".

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Справка: TheAlphaCentauri.net, или же просто Alpha Centauri - научно-популярный проект, сайт и ютуб-канал, посвященный популяризации космонавтики, астрономии и исследованию космоса в целом.

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Детали: Кроме того, в северных областях, в частности на Черниговщине, заметили розовое сияние, похожее на северное.

 
фото - "суспільне.чернігів"

Темы: космос
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