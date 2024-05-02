Над Украиной заметили вспышку от второго ступеня носителя SpaceX Falcon 9 – The Alpha Centauri

Вечером 2 мая над некоторыми регионами Украины заметили необычную белую вспышку, проект по изучению космонавтики утверждает, что это вторая степень носителя Falcon 9.

Источник: The Alpha Centauri в соцсети Х, "Суспільне.Чернігів"

Дословно: "Снова таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion".

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⚡️Знову таємничі об'єкти в українському небі!



Над деякими регіонами країни можна було побачити другий ступінь носія Falcon 9, що запустив два супутники WorldView Legion. pic.twitter.com/eWvbx6bv2T — The Alpha Centauri (@theACentauri) May 2, 2024

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Детали: Кроме того, в северных областях, в частности на Черниговщине, заметили розовое сияние, похожее на северное.