Заявления служить в армии написали уже более 3 тысяч осужденных – Минюст

Заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных.

Источник: замминистра юстиции Елена Высоцкая в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться...".

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Детали: По словам Высоцкой, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт".

Заместитель Дениса Малюськи отметила, что военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на общественно-опасные болезни - ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты.

Эти заболевания являются основанием для исключения из проекта "мобилизации".

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Высоцкая подчеркнула, что определяющими в законе являются именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами Украины и таким образом получить условно-досрочное освобождение.

В то же время она отметила, что закон содержит предостережения на случай, если кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.

Прямая речь: "Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика... Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявил желание, составили соответствующие заявления, сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд...

Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на случай такой. И ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хотят спекулировать на этой теме, такие люди могут попасть под дополнительную ответственность и добавить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы".

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