Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Заявления служить в армии написали уже более 3 тысяч осужденных – Минюст

Валентина РоманенкоВторник, 21 мая 2024, 13:26
Заявления служить в армии написали уже более 3 тысяч осужденных – Минюст
иллюстративное фото

Заявления на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для участия в обороне Украины уже подали более 3 тысяч осужденных.

Источник: замминистра юстиции Елена Высоцкая в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ

Прямая речь: "Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, о которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предыдущих опросах около 4,5 тысяч изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться...".

Реклама:

Детали: По словам Высоцкой, в Минюсте понимали, "что будут желающие, но закон ограничит ту или иную категорию, поэтому нельзя говорить, что все желающие попадут на условно-досрочное освобождение и заключат контракт".

Заместитель Дениса Малюськи отметила, что военно-врачебные комиссии будут проверять осужденных на общественно-опасные болезни - ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты.

Эти заболевания являются основанием для исключения из проекта "мобилизации".

ВИДЕО ДНЯ

Высоцкая подчеркнула, что определяющими в законе являются именно желание осужденного и его мотивация заключить контракт с Вооруженными силами Украины и таким образом получить условно-досрочное освобождение.

В то же время она отметила, что закон содержит предостережения на случай, если кто-то вдруг рассматривает заключение контракта с ВСУ как возможность выйти на свободу, но не воевать.

Прямая речь: "Поэтому когда мы говорим о цифрах, о количестве осужденных, которые хотели бы присоединиться, это лишь предварительные данные. Все покажет практика... Мы уже начали работу над тем, чтобы те, кто изъявил желание, составили соответствующие заявления, сейчас проходят военно-врачебные комиссии, знакомятся с командирами. Соответственно, командиры воинских частей дают свое согласие по конкретному человеку и мы передаем материалы в суд...

Нужно понимать, что у закона есть определенные предостережения на случай такой. И ответственность очень высокая за уклонение от заключения контракта. Это от 5 до 10 лет лишения свободы. Поэтому все, кто хотят спекулировать на этой теме, такие люди могут попасть под дополнительную ответственность и добавить к своим предыдущим срокам еще до 10 лет лишения свободы".

Предыстория:

  • 13 марта в Верховной Раде зарегистрировали законодательную инициативу, призванную внести изменения в законодательство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту в особый период.
  • 8 мая Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.
  • 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал вышеуказанный закон.

Темы: Минюстмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 00:42Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты

За экс-заместителя Ермака внесли залог в 10 миллионов

Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью

Фицо идет на поправку, но очень медленно – его заместитель

"Укрэнерго" снова не прогнозирует отключение электроэнергии

Правительство планирует повысить тариф на электроэнергию для населения почти вдвое

Все новости...
Минюст
Министр юстиции Украины: Обещанные ЕС 3 млрд евро от росактивов в год – "почти ничто"
Министр юстиции: Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая
На все имущество экс-главы Верховного суда наложили арест
Последние новости
06:30
Россия манипулирует темой обмена военнопленных для расшатывания ситуации в Украине – ISW
05:40
видеоВ Москве – масштабный пожар, к тушению привлекли авиацию
05:15
обновлено от 00:42Воздушные силы: Стратегические бомбардировщики РФ запускали крылатые ракеты
04:42
Обновлено от 2:42В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
04:29
БоксПлохие новости для Усика: промоутер Джошуа рассказал о судьбе титула IBF
04:04
ОбновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
03:54
боксФБУ готовит протест по результату проигрыша Захареева на Олимпийском отборочном турнире
03:00
КНДР запустила около 10 баллистических ракет малой дальности – СМИ
02:10
обновленоОккупанты нанесли очередные удары по Харькову, на месте прилета возник пожар
01:42
На фронте за сутки более 100 боевых столкновений, горячее всего на двух направлениях – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: