В ISW объяснили, зачем России прекращение огня
Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям в Украине.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Военные аналитики подчеркнули, что военная интервенция России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства России по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, включая признание Россией Украины как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года, в котором Россия конкретно обязалась не подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Нет никаких оснований полагать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, обязывающее Россию не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. Прекращение огня предоставило бы России возможность восстановить деградировавшие силы, отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформы вместо того, чтобы вести боевые действия в Украине, и позволило бы России продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине.
Россия могла бы использовать прекращение огня для подготовки сил, более пригодных для проведения следующей серии наступательных операций с целью смены режима, демилитаризации и завоевания Украины. Прекращение огня, безусловно, предоставило бы Украине собственные возможности для решения вопросов формирования вооруженных сил и развития оборонной промышленности, но Кремль, возможно, небезосновательно ожидает, что замороженный фронт сделает поддержку Украины менее насущной и важной для Запада и позволит России опередить Украину в подготовке к возобновлению боевых действий.
Ключевые выводы ISW за 24 мая:
- Западные СМИ продолжают сообщать, что президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении огня в Украине путем переговоров, хотя риторика Кремля и военные действия России показывают, что Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое бы помешало ему уничтожить независимое украинское государство.
- Российские источники, которые общались с западными СМИ, также предложили взаимно противоречивые характеристики позиции Путина в отношении переговоров.
- Эти российские источники особенно подчеркивали территориальные уступки, как часть якобы предусмотренного Путиным прекращения огня, но редко касались более широких стратегических целей путинской войны в Украине.
- Прекращение огня не мешает России возобновить свою наступательную кампанию с целью уничтожения украинской государственности, и Россия использует любое прекращение огня для подготовки к будущим наступательным операциям в пределах Украины.
- Сейчас Россия готовится к возможности обычной войны с НАТО, и Кремль, вероятно, будет рассматривать все, кроме капитуляции Украины, как экзистенциальную угрозу способности России вести такую войну.
- Кремль будет продолжать делать вид заинтересованности в переговорах в критические моменты войны, чтобы повлиять на принятие решений Западом по поддержке Украины и продолжать усилия, чтобы добиться от Запада превентивных уступок.
- Путин прямо отверг легитимность президента Украины Владимира Зеленского как президента 24 мая, что стало последней в серии попыток лишить Зеленского полномочий участвовать или отказаться от переговоров с Россией и подорвать доверие украинцев к Зеленскому.
- Неназванные российские чиновники и источники в Министерстве обороны (МО) России и Кремле сообщили независимому российскому изданию The Moscow Times, что усилия по устранению высокопоставленных российских оборонных чиновников и командиров в форме, вероятно, будут продолжаться в ближайшие недели и месяцы.
- Украинские войска 23 и 24 мая нанесли серию успешных ракетных ударов по военным объектам на территории оккупированной Россией Украины.
- Сообщается, что утром 23 мая украинские войска нанесли удар с беспилотника по российской радиолокационной системе раннего предупреждения в Краснодарском крае России.
- Украинское военное управление продолжает решение кадровых задач Украины.
- Министерство обороны США объявило 24 мая о пакете военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов для помощи украинским войскам в отражении наступательных операций России на севере Харьковской области.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 24 мая заявил, что страны-члены НАТО должны рассмотреть вопрос о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия для ударов по военным целям на территории России.
- Российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска, Сватово, Кременной и Донецка.
- 23 мая газета Financial Times (FT) сообщила, что секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что в 2023 году Россия привлекла более 385 тысяч военных.