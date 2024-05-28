Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что ее страна отправит Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты Украина должна получить до конца этого года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RTL

Детали: По словам главы МИД, Бельгия предложит Украине 30 своих истребителей F-16 до 2028 года, а первый самолет должны поставить "до конца этого года".

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Она указала, что это обязательство будет формализовано в соглашении, которое подпишут во вторник в Брюсселе по случаю визита в столицу Украины президента Владимира Зеленского.

Бельгийское оборонное ведомство также получит боеприпасы из своих запасов для оснащения истребителей F-16, предназначенных для Украины, отмечает RTL.

Лябиб предоставила, что такая поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить лидера РФ Владимира Путина, который, по ее мнению, намерен отодвинуть границы европейских стран.

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"Если мы позволим Путину пойти его путем, это не является невозможным сценарием", – отметила глава МИД в ответ на вопрос, могут ли российские танки однажды вторгнуться в Брюссель.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проводит визит в Бельгию, где подпишет соглашение в сфере безопасности с премьер-министром Александром Де Кроо.

Ранее сообщалось, что Украина и Бельгия начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Перед этим стало известно, что правительство Бельгии решило ускорить поставки Украине собственных истребителей F-16 и сделать это уже до конца 2024 года, не дожидаясь формирования нового кабинета министров.

Бельгия – одна из тринадцати стран, участвующих в коалиции по предоставлению Украине истребителей. Ранее она планировала начать поставки F-16 в Украину, которые постепенно заменяет на более современные F-35, с 2025 года.