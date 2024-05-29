Возросло количество жертв удара РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больнице скончался раненый
Среда, 29 мая 2024, 09:04
В больнице умер мужчина, который был ранен во время удара российских войск по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая, количество погибших возросло до 19.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram Харьковская облпрокуратура в Telegram
Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру".
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Детали: По его словам, мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем достигали 50%. По данным Харьковской облпрокуратуры, количество погибших возросло до 19.
Предыстория:
- Российские войска днем 25 мая ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.
- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- 27 мая прокуроры совместно с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас в 80 метрах от "Эпицентра". Он чудом не долетел до строительного гипермаркета.
- 28 мая в "Эпицентр" в Харькове нашли останки 18-го погибшего в результате авиаударов, нанесенных российскими войсками 25 мая.