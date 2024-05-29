Возросло количество жертв удара РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больнице скончался раненый

В больнице умер мужчина, который был ранен во время удара российских войск по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая, количество погибших возросло до 19.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram Харьковская облпрокуратура в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру".

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Детали: По его словам, мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем достигали 50%. По данным Харьковской облпрокуратуры, количество погибших возросло до 19.

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