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Возросло количество жертв удара РФ по "Эпицентру" в Харькове: в больнице скончался раненый

Станислав ПогориловСреда, 29 мая 2024, 09:04
Возросло количество жертв удара РФ по Эпицентру в Харькове: в больнице скончался раненый
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

В больнице умер мужчина, который был ранен во время удара российских войск по гипермаркету "Эпицентр"  в Харькове 25 мая, количество погибших возросло до 19. 

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram Харьковская облпрокуратура в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, в больнице умер 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по "Эпицентру". 

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Детали: По его словам, мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем достигали 50%. По данным Харьковской облпрокуратуры, количество погибших возросло до 19.

Предыстория:

Темы: Харьковракетный ударвойна
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