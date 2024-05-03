В ГУР считают, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковщины и Сумщины, но сил недостаточно

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предполагает, что Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке.

Источник: The Economist

Детали: По словам Скибицкого, время этого зависит от прочности украинской обороны на Донбассе. Но он предполагает, что основное наступление России начнется "в конце мая или в начале июня".

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Он также сообщил, что Россия задействовала в украинской операции 514 000 военных, что превышает оценку в 470 000, которую в прошлом месяце озвучил верховный главнокомандующий НАТО Кристофер Каволи.

Представитель ГУР также рассказал, что северная группировка России, которая базируется по ту сторону границы от Харькова, сейчас насчитывает 35 000 человек, но планирует расшириться до 50 000 - 70 000 военнослужащих. Россия также "формирует дивизию резервов" (то есть, от 15 000 до 20 000 человек) в центральной России, которую они могут добавить к основным силам.

Этого "недостаточно" для операции по захвату крупного города, говорит он, и это мнение разделяют западные военные, но может быть достаточно для выполнения меньшей задачи.

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Прямая речь Скибицкого: "Быстрая операция, чтобы войти и выйти - возможно. Но операция по захвату Харькова или даже Сум - это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем".