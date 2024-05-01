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В ГУР рассказали, сколько у России ракет "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 16:32
В ГУР рассказали, сколько у России ракет Циркон, Оникс, Калибр и Х-69
противокорабельная ракета "Циркон", которой Россия стреляет по мирным украинцам

Главное управление разведки Министерства обороны Украины назвало ориентировочные запасы в России ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69, а также динамику их производства.

Источник: ответ ГУР на запрос издания "Армія Inform"

Детали: В частности, по состоянию на конец апреля 2024 года, по оценкам разведки, на вооружении ВС Российской Федерации находятся около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". При этом темпы производства этих ракет - до 10 единиц в месяц.

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Крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" - 400 единиц. Темпы производства - до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3М-14 "Калибр" - 270 единиц. Темпы производства - 30-40 единиц в месяц.

Управляемых авиационных ракет Х-69 - 45 единиц. Темпы производства - 1-3 единицы в месяц.

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Что предшествовало: В начале апреля представитель ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий отмечал, что у России остается около 950 ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью свыше 350 километров.

Темы: РосcиявойнаГУР
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