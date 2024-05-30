Электронное бронирование запустят на портале "Дия" − замминистра

Электронное бронирование будет запущен на портале "Дия", заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление замминистра на ежегодной конференции Forbes "Гроші для Перемоги"



Прямая речь Черногоренко: "Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так вышло, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дия" будет запущен функционал электронного бронирования".

Детали: Она добавила, что, по мнению Минобороны, "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией".



По словам Черногоренко, это должна быть "автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК".

Она также уверяет, что Минобороны "сделало все, что должно было с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".



"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через 3-4 недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал и мы запустимся", − подытожила замминистра.

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