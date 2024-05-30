Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Электронное бронирование запустят на портале "Дия" − замминистра

Ирина БалачукЧетверг, 30 мая 2024, 11:40
Электронное бронирование запустят на портале Дия − замминистра
Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. Фото из Facebook

Электронное бронирование будет запущен на портале "Дия", заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление замминистра на ежегодной конференции Forbes "Гроші для Перемоги"

Прямая речь Черногоренко: "Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так вышло, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дия" будет запущен функционал электронного бронирования".

Детали: Она добавила, что, по мнению Минобороны, "все компании, которые будут бронировать своих людей через электронный ресурс, должны пользоваться позитивной дискриминацией".

По словам Черногоренко, это должна быть "автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК".
Она также уверяет, что Минобороны "сделало все, что должно было с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через 3-4 недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал и мы запустимся", − подытожила замминистра.

Реклама:

Читайте также: Один воюет − четверо работают. У Зеленского готовят экономическое бронирование от мобилизации

Украинский парадокс. Бизнес хочет безопасно работать и всех забронировать от мобилизации

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: мобилизацияДіяМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Этой ночью россияне попали по двум нефтебазам Украины

В субботу графики отключений света будут действовать неполный день

С субботы в Украине введут новые графики отключений света в тестовом режиме

фотоБайден начал переговоры с Зеленским и объявил о пакете помощи на $225 млн

Решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС не приняли из-за Венгрии - СМИ

инфографика55% украинцев негативно оценивают деятельность партии "Слуга народа" – опрос

Все новости...
мобилизация
Мобилизованные заключенные уже взяли в плен россиянина – Минюст
Данные обновили 1,3 млн военнообязанных: в МОУ сообщили, сколько из них – с бронью
Минобороны: Через "Резерв+" с безосновательного "розыска" сняли 710 тысяч украинцев
Последние новости
17:41
Этой ночью россияне попали по двум нефтебазам Украины
17:38
Власть и бизнес уменьшат потребление электроэнергии за счет кондиционеров
17:33
Что поменяли удары западным оружием по территории России? Подкаст "Кляті питання"
17:31
Продажи TSMC выросли на 30% из-за бурного спроса на чипы искусственного интеллекта
17:29
видеоКиевские патрульные спасли женщину, которая была в шаге от самоубийства
17:25
Налоги игорного бизнеса увеличились в 2 раза
17:20
NVIDIA занимает 88% рынка видеокарт - исследование JPR
17:20
Нидерланды вместе с другими странами ЕС будут строить боевые машины и Patriot для Украины
17:09
В субботу графики отключений света будут действовать неполный день
17:07
СМИ: Немецкой армии не хватает 75 тысяч солдат для выполнения планов НАТО
Все новости...
Реклама:
Реклама: