В результате атак по Крыму повреждены или уничтожены 4 катера, 2 парома и лоцманский катер – ASTRA

По данным российского телеграм-канала ASTRA, 4 катера, 2 парома и лоцманский катер повреждены или уничтожены в результате ночной атаки в Крыму, 5 человек ранены.

Источник: ASTRA

Детали: На Керченской паромной переправе осколки сбитой ракеты повредили лоцманский катер "Мечта". Катер потерпел крушение и затонул. По данным паблика, члены экипажа успели покинуть судно, они не пострадали.

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Помимо катера "Мечта", повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард". Последний из-за повреждений сел на мель, сообщили источники ASTRA в экстренных службах оккупированного региона.

На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа. На "Авангарде" ранены 4 человека, в том числе 19-летние практиканты.

Помимо этого, повреждения получили 4 транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении 2 из которых уже сообщили в ГУР МО Украины.

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Как ранее сообщил так называемый "советник главы Крыма", 2 парома пострадали в Керчи от сбитых обломков ракет.

Что предшествовало: В ночь на 30 мая паблики сообщили о взрывах в Керчи в оккупированном Крыму (по данным УП там имела место ракетная атака –ред.).

Кроме того украинские морские дроны "Магура V5" атаковали и поразили 2 катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района. Военная разведка подтвердила уничтожение двух скоростных транспортно-десантных катеров российских оккупантов КС-701 "Тунец".