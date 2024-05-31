Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: ВСУ «Нептунами» поразили нефтетерминал и паромную переправу в Краснодарском крае

Станислав ПогориловПятница, 31 мая 2024, 09:46
Генштаб: ВСУ «Нептунами» поразили нефтетерминал и паромную переправу в Краснодарском крае
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун", в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России

Источник: Генштаб ВСУ, ASTRA

Дословно: "Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта „Кавказ", что в Краснодарском крае России. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора".

Реклама:

Детали: Военные сообщили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

Сообщается, что результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания, точность поражения целей пока доразведывается.

Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины. В частности, ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

ВИДЕО ДНЯ

В Генштабе подчеркнули, что так называемая "современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против украинских ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ.

По данным Telegram-канала ASTRA, кроме нефтебазы "Таманьнефтегаз" в поселке Волна, были атакованы еще по меньшей мере 2 объекта, о которых местные власти не сообщили. В частности, в результате атаки на морской порт "Кавказ" загорелась насосная станция, а его сотрудники были эвакуированы.

Кроме этого, под атаку попала электроподстанция в хуторе Белый Темрюкского района, которая входит в состав так называемого "энергомоста на Крым". Подстанция получила повреждения, но продолжила свою работу.

Справочно: Порт Кавказ - пятый по грузообороту порт Российской Федерации и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска.

Узнать больше: Утопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота

Что предшествовало:

  • Перед этим российские власти сообщали, что в ночь на 31 мая в Темрюкском районе Краснодарского края России БПЛА атаковали нефтебазу, там возник пожар. Сообщалось, что горят 3 цистерны с нефтепродуктами. Глава региона заявил, что пожару присвоена высокая категория сложности.
  • Также телеграмм-канал "Крымский ветер" сообщал, что в ночь на 31 мая в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, горит порт Кавказ на полуострове Чушка Краснодарского края России.

Темы: УкраинаРосcияракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95

Укрэнерго: На днях в работу выйдет блок на АЭС, что временно улучшит ситуацию

В пятницу все сутки свет будут выключать по графикам

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: в тюрьму посадили 7 причастных лиц

фото, видеоГБР: У служащих миграционной службы, "зарабатывавших" на иностранцах, нашли имущества на почти 150 млн

Байден: Украине не разрешено бить американским оружием по Кремлю

Все новости...
Число погибших в Харькове возросло до 5, под завалами еще есть люди
Зеленский прибыл в Швецию подписывать сразу 3 соглашения по безопасности
Операцию по уничтожению логистики врага для Крыма провели ВСУ и СБУ – источники
Дроны СБУ поразили в Крыму российскую РЛС стоимостью $100 миллионов – источники
Последние новости
00:48
Гостаможслужба: Польские фермеры прекращают блокирование грузовиков на КПП "Рава-Русская"
00:20
Одессу атакуют "Шахеды": в городе прогремели взрывы
23:53
Новости экономики 6 июня: отключения света, международные резервы Украины сократились на 8%
23:37
Воздушные силы сообщили о вылете четырех бомбардировщиков Ту-95
23:32
обновляетсяВ нескольких областях Украины зафиксировали российские ударные дроны
23:18
Июнь культурного человека: подборка мест, которые следует посетить на выходных
23:06
США объявили санкции против представителей власти Грузии из-за антизападного разворота
22:35
Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники: что это и когда празднуют
22:32
Макрон об ударах по России: Предел устанавливается тем, что делают россияне
22:22
Киеву увеличили лимиты электроэнергии – Yasno
Все новости...
Реклама:
Реклама: