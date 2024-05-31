Генштаб: ВСУ «Нептунами» поразили нефтетерминал и паромную переправу в Краснодарском крае

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ракетами "Нептун", в ночь на 31 мая паромной переправы и нефтяного терминала порта "Кавказ" в Краснодарском крае России

Источник: Генштаб ВСУ, ASTRA

Дословно: "Ударная группа группировки сил и средств Военно-Морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта „Кавказ", что в Краснодарском крае России. Это произошло в начале суток 31 мая - на следующую ночь после того, как Силы обороны Украины точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного украинского Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора".

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Детали: Военные сообщили, что поражение по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ" было нанесено несколькими ракетами украинского производства с берегового ракетного комплекса "Нептун".

Сообщается, что результаты объективного контроля подтверждают взрывы в местах прицеливания, точность поражения целей пока доразведывается.

Комплексная операция была проведена в координации с другими составляющими Сил обороны Украины. В частности, ударные БпЛА Сил обороны поразили еще один нефтетерминал на территории Краснодарского края.

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В Генштабе подчеркнули, что так называемая "современная" и "эффективная" российская противовоздушная оборона снова оказалась бессильной против украинских ракет и беспилотных систем и не смогла защитить важные объекты, которые используются для логистики и снабжения армии РФ.

По данным Telegram-канала ASTRA, кроме нефтебазы "Таманьнефтегаз" в поселке Волна, были атакованы еще по меньшей мере 2 объекта, о которых местные власти не сообщили. В частности, в результате атаки на морской порт "Кавказ" загорелась насосная станция, а его сотрудники были эвакуированы.

Кроме этого, под атаку попала электроподстанция в хуторе Белый Темрюкского района, которая входит в состав так называемого "энергомоста на Крым". Подстанция получила повреждения, но продолжила свою работу.

Справочно: Порт Кавказ - пятый по грузообороту порт Российской Федерации и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска.

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