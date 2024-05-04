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Boeing не хватает одной детали для самолетов 787 Dreamliner из-за санкций против России

Алена ИвашкивСуббота, 4 мая 2024, 03:38
Boeing не хватает одной детали для самолетов 787 Dreamliner из-за санкций против России
фото: boeing.com

Компания Boeing столкнулась с трудностями при производстве пассажирских самолетов 787 Dreamliner - из-за санкций, которые западные страны ввели в отношении России. Производителю не хватает одной из деталей.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Речь идет о теплообменниках, которые до начала полномасштабного вторжения России в Украину делали на российском заводе в рамках совместного предприятия АО "ХС-Наука" и RTX Collins Aerospace. После начала войны производство перенесли в США и Великобританию.

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Сначала заводы могли обеспечить запчастями все новые лайнеры Boeing. Однако с тех пор, как компания решила нарастить производство самолетов 787, поставщик деталей перестал справляться с нагрузкой. В связи с этим Boeing уже предупредила инвесторов, что в этом году изготовит и поставит меньше самолетов, чем было запланировано.

На прошлой неделе авиакомпания American Airlines объявила о сокращении количества рейсов по некоторым маршрутам, а также о закрытии сезонных рейсов раньше, чем планировалось, из-за задержки поставок Boeing 787 Dreamliner.

Производство этой модели самолета также задерживают проблемы с поставками пассажирских кресел. Они в свою очередь связаны с нехваткой материалов и задержкой с сертификацией.

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В 2020 году поставки самолетов 787 были приостановлены почти на два года из-за различных проблем, напоминает газета. За первые семь месяцев 2022 года Boeing не поставила ни одного лайнера. По данным исследовательской компании AIR, на который ссылается WSJ, в 2022 году производитель поставил 19 самолетов, а в 2023-м - 28.

В марте Boeing объявил о перестановках в руководстве из-за проблем с безопасностью лайнеров. Генеральный директор Boeing Дэйв Калхун уйдет в отставку в конце 2024 года. Стэн Дил - глава дочерней авиакомпании Boeing Commercial Airplanes, которая выпускает гражданские самолеты, - уже покинул компанию.

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Предыстория: 

  • Рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Boeing Co. на одну ступеньку, поскольку проблемы с контролем качества влияют на свободный денежный поток авиастроительной компании.
  • Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.
  • Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.
  • Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.
  • Из-за задержек на заводе Boeing где строили самолет Boeing 737 MAX 9, у которого выпала дверь аварийного выхода во время полета Alaska Airlines работники не могли придерживаться графика и, вероятнее всего, правильного производственного процесса.

Темы: санкцииСШАРосcия
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