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Россияне атаковали Днепр "Шахедами": есть повреждения, возникли пожары

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 07:44
Россияне атаковали Днепр Шахедами: есть повреждения, возникли пожары
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Над Днепропетровской областью в ночь на 5 мая бойцы ВК "Восток" уничтожили 12 вражеских беспилотников, в результате падения обломков в Днепре повреждены инфраструктурные объекты и многоэтажка, возникли пожары.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: По словам Лысака, по одному дрону сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять – в Днепровском.

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Прямая речь: "Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Возникли несколько пожаров.  Также повреждена многоэтажка.

В Слобожанской громаде разбиты две машины, задело и магазин".

Что предшествовало: Ночью 5 мая во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки "Шахедов" в Днепре были слышны звуки взрывов.

Темы: ДнепрДнепропетровская областьШахед
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