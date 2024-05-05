Россияне нанесли удар по Полтавщине
В воскресенье российские войска нанесли удар по Полтавщине.
Источник: глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram, Воздушные силы ВСУ, Суспільне
Прямая речь Пронина: "Россияне не имеют праздников, не имеют ничего святого. В Пасху враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района.
Предварительно без жертв и пострадавших. Детали позже".
Детали: В 16:27 Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Полтавщины, впоследствии предупредили об опасности для Полтавы.
Суспільне сообщало, что в Полтаве слышали звук взрыва.
Обновлено: Позже Пронин уточнил, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде, никто не пострадал.