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Россияне нанесли удар по Полтавщине

Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 18:29
Россияне нанесли удар по Полтавщине
иллюстративное фото poltavawave.com.ua

В воскресенье российские войска нанесли удар по Полтавщине.

Источник: глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram, Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Прямая речь Пронина: "Россияне не имеют праздников, не имеют ничего святого. В Пасху враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района.

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Предварительно без жертв и пострадавших. Детали позже".

Детали: В 16:27 Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Полтавщины, впоследствии предупредили об опасности для Полтавы.

Суспільне сообщало, что в Полтаве слышали звук взрыва.

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Обновлено: Позже Пронин уточнил, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде, никто не пострадал.

Темы: ПолтаваПолтавская областьвойна
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