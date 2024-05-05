Россияне нанесли удар по Полтавщине

В воскресенье российские войска нанесли удар по Полтавщине.

Источник: глава Полтавской ОГА Филипп Пронин в Telegram, Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Прямая речь Пронина: "Россияне не имеют праздников, не имеют ничего святого. В Пасху враг атаковал Полтавскую область. Звуки взрыва слышали в пределах Полтавского района.

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Предварительно без жертв и пострадавших. Детали позже".

Детали: В 16:27 Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Полтавщины, впоследствии предупредили об опасности для Полтавы.

Суспільне сообщало, что в Полтаве слышали звук взрыва.

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Обновлено: Позже Пронин уточнил, что враг попал по гражданской инфраструктуре. Ракетный удар повредил элеватор в Полтавской громаде, никто не пострадал.