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Санду: Молдова сделает все для сохранения мира, но если РФ нападет – будет защищаться

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 7 мая 2024, 12:51
Санду: Молдова сделает все для сохранения мира, но если РФ нападет – будет защищаться
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Президент Молдовы Майя Санду говорит, что официальный Кишинев сосредоточит усилия, чтобы свести к минимуму риск российской агрессии против себя, но в случае такого сценария будет защищаться.

Источник: Санду в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, цитирует "Европейская правда"

Детали: В ответ на вопрос, будет ли Молдова сопротивляться при гипотетическом сценарии, если бы Россия вторглась на территорию Молдовы, президент сказала, что ее страна сделает все, чтобы конфликта не произошло.

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"Мы сделаем все для того, чтобы этого не произошло, включая наш план евроинтеграции. Прежде всего это план для обеспечения безопасности, потому что ЕС – это проект мира", – сказала Санду.

"По конституции мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и чтобы обезопасить наших граждан. У нас есть армия. У нас есть оборонный сектор, и мы делаем эти инвестиции. Но мы очень надеемся, что эта война скоро завершится и мы сможем инвестировать в экономику и другие отрасли, и не будем в положении, когда мы вынуждены инвестировать в оборону", – добавила президент.

Ее попросили четче ответить на первоначальный вопрос о том, будет ли Молдова сопротивляться в случае вторжения.

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"Мы обязательно будем защищать свою страну", – ответила Санду.

Она также опровергла слухи о том, что от Киева якобы поступало предложение помочь решить вопрос с непризнанным Приднестровьем силовым путем.

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Темы: МолдоваРосcия
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