Санду: Молдова сделает все для сохранения мира, но если РФ нападет – будет защищаться
Президент Молдовы Майя Санду говорит, что официальный Кишинев сосредоточит усилия, чтобы свести к минимуму риск российской агрессии против себя, но в случае такого сценария будет защищаться.
Источник: Санду в интервью российскому блогеру Юрию Дудю, цитирует "Европейская правда"
Детали: В ответ на вопрос, будет ли Молдова сопротивляться при гипотетическом сценарии, если бы Россия вторглась на территорию Молдовы, президент сказала, что ее страна сделает все, чтобы конфликта не произошло.
"Мы сделаем все для того, чтобы этого не произошло, включая наш план евроинтеграции. Прежде всего это план для обеспечения безопасности, потому что ЕС – это проект мира", – сказала Санду.
"По конституции мы должны сделать все для того, чтобы сохранить мир и чтобы обезопасить наших граждан. У нас есть армия. У нас есть оборонный сектор, и мы делаем эти инвестиции. Но мы очень надеемся, что эта война скоро завершится и мы сможем инвестировать в экономику и другие отрасли, и не будем в положении, когда мы вынуждены инвестировать в оборону", – добавила президент.
Ее попросили четче ответить на первоначальный вопрос о том, будет ли Молдова сопротивляться в случае вторжения.
"Мы обязательно будем защищать свою страну", – ответила Санду.
Она также опровергла слухи о том, что от Киева якобы поступало предложение помочь решить вопрос с непризнанным Приднестровьем силовым путем.
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