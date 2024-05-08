Россия атаковала три ТЭС: есть серьезные разрушения − ДТЭК

Ночью 8 мая российские оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повредив оборудование.

Источник: ДТЭК в Telegram

Дословно ДТЭК: "Еще одна чрезвычайно тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наши ТЭС. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки".

Реклама:

Детали: Отмечается, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца.

Оккупанты атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время массированных атак 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны около 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, три энергетика погибли", − сообщили в ДТЭК.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: