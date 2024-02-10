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Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича

Катерина ТищенкоСуббота, 10 февраля 2024, 19:16
Зеленский согласовал кандидатуры заместителей Сырского и Баргилевича
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуры заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича.

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Сегодня весь день проводил совещания с военным руководством и правительством. Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне.

Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский – его направление – это беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами – и полковник Андрей Лебеденко – его направление – это инновации, именно технологический компонент армии и боевых систем. Нужна четкая практика работы с новыми технологиями.

Заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины согласовал кандидатуры бригадного генерала Владимира Горбатюка – его направление – это оперативная работа, работа штабов, планирование, управление: в каждом штабе должны на сто процентов понимать фронт, – бригадного генерала Алексея Шевченко – его направление – это логистика, максимальное качество логистики в нашей армии, – бригадного генерала Михаила Драпатого – он будет отвечать за подготовку, качественную тренировку наших военных".

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Детали: Зеленский добавил, что "весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий... должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 8 февраля назначил генерал-полковника Александра Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины вместо Валерия Залужного.
  • 9 февраля Зеленский назначил руководителем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майора Анатолия Баргилевича. Также Зеленский сообщил, что Сырский определил кандидатуры заместителей, и президент подпишет соответствующие указы. Также определены заместители начальника Генерального штаба.
  • 10 февраля Кабинет министров уволил первого заместителя министра обороны Александра Павлюка, поскольку он уходит на другую должность. СМИ считают, что он станет главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего Александра Сырского.

Темы: Зеленский
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