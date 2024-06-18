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На одну боевую вакансию в ВСУ претендуют 20 человек − рекрутеры

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукВторник, 18 июня 2024, 08:30
На одну боевую вакансию в ВСУ претендуют 20 человек − рекрутеры
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В среднем на одну тыловую вакансию в Вооруженных силах Украины претендуют 45 человек, а на боевую − 20, сообщило рекрутинговое агентство Lobby X.

Источник: статья "Украинской правды" "Нам твое отношение до задницы". Что не так с рекрутингом в украинскую армию"

Прямая речь руководительницы военного департамента рекрутингового агентства Lobby X Ольги Бандривской: "В среднем на одну тыловую должность претендуют 45 человек, а на боевую − 20. Но не все из тех, что откликаются на боевую должность, подходят по состоянию здоровья, из-за отсутствия навыков и т.д.".

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Детали: По ее словам, сейчас в ВСУ наиболее востребованы боевые должности − пехотинцы, пулеметчики, разведчики, водители, медики, операторы беспилотников, а также инженеры, связисты, механики и электрики.

Однако большинство людей интересуются вакансиями делопроизводителей, финансистов и других "штабистов".

В то же время в статье УП говорится, что рекруты могут сталкиваться с рядом проблем при поступлении на военную службу.

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Иногда ТЦК игнорируют рекомендательные письма будущих военных от выбранных ими подразделений, или их вообще могут распределить в другие бригады на этапе учебного центра. Такие случаи негативно влияют на мотивированных людей.

Предыстория:

  • Министерство обороны в ноябре 2023 года вместе с организацией Lobby X запустили проект по рекрутингу в ряды Вооруженных сил Украины.
  • По данным Министерства обороны, по состоянию на май 2024 года соотношение добровольцев и мобилизованных, которые пришли в армию, составляет 1 к 3.

Темы: Вооруженные силырекрутинг
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