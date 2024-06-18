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На одну бойову вакансію в ЗСУ претендують 20 людей – рекрутери

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукВівторок, 18 червня 2024, 08:30
На одну бойову вакансію в ЗСУ претендують 20 людей – рекрутери
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

У середньому на одну тилову вакансію в Збройних силах України претендують  45 людей, а на бойову – 20, повідомила рекрутингова агенція Lobby X.

Джерело: стаття "Української правди" "Нам твоє відношення до дупи". Що не так із рекрутингом до українського війська" 

Пряма мова керівниці воєнного департаменту рекрутингової агенції Lobby X Ольги Бандрівської: "В середньому на одну тилову посаду претендують 45 людей, а на бойову – 20. Але не всі з тих, що відгукуються на бойову посаду, підходять через стан здоров’я, відсутність навичок тощо".

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Деталі: За її словами, зараз у ЗСУ найбільш затребувані бойові посади – піхотинці, кулеметники, розвідники, водії, медики, оператори безпілотників, а також інженери, зв'язківці, механіки й електрики. 

Однак більшість людей цікавляться вакансіями діловодів, фінансистів та інших "штабістів".  

Водночас у статті УП йдеться, що рекрути можуть зіштовхуватися з низкою проблем під час вступу на військову службу.

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Подекуди ТЦК ігнорують рекомендаційні листи майбутніх військових від обраних ними підрозділів, або їх узагалі можуть розподілити в інші бригади на етапі навчального центру. Такі випадки негативно впливають на вмотивованих людей.

Передісторія:

Теми: Збройні силирекрутинг
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