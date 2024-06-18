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Путин прилетел в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном

Станислав ПогориловВторник, 18 июня 2024, 21:17
Путин прилетел в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном
Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи 18 июня, фото ЦТАК

Правитель России Владимир Путин впервые с 2000 года прилетел в Северную Корею на переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

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Детали: Сообщается, что самолет лидера Кремля приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встречает Ким Чен Ын.

Пропагандисты информируют, что диктаторы начали общаться сразу после встречи.

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Что предшествовало

  • В Кремле официально сообщили о визитах Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня.
  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США беспокоит углубление отношений России и Северной Кореи на фоне визита Путина в Пхеньян.
  • Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".

Темы: ПутинКНДР
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