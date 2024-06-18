Путин прилетел в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном
Вторник, 18 июня 2024, 21:17
Правитель России Владимир Путин впервые с 2000 года прилетел в Северную Корею на переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Источник: пропагандисты "РИА Новости"
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Детали: Сообщается, что самолет лидера Кремля приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встречает Ким Чен Ын.
Пропагандисты информируют, что диктаторы начали общаться сразу после встречи.
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Что предшествовало:
- В Кремле официально сообщили о визитах Путина в Северную Корею 18-19 июня и Вьетнам 19-20 июня.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США беспокоит углубление отношений России и Северной Кореи на фоне визита Путина в Пхеньян.
- Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" оккупантов в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей, "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными".