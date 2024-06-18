Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи 18 июня, фото ЦТАК

Правитель России Владимир Путин впервые с 2000 года прилетел в Северную Корею на переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Источник: пропагандисты "РИА Новости"

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Детали: Сообщается, что самолет лидера Кремля приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встречает Ким Чен Ын.

Пропагандисты информируют, что диктаторы начали общаться сразу после встречи.

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