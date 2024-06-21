Гауляйтер Севастополя заявил об атаке украинских дронов

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром 21 июня город атакуют украинские дроны.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь российского чиновника: "Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника".

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Детали: По словам гауляйтера, в районе Монастырского шоссе в результате падения обломков сбитых БПЛА загорелась трава. Он также уверяет, что повреждений объектов и пострадавших якобы нет.

При этом он добавил, что "спасательные службы продолжают работу".

Что было раньше: В ночь на пятницу российские паблики сообщили о массированной атаке дронов в Краснодарском крае России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.

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