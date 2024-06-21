Гауляйтер Севастополя заявил об атаке украинских дронов
Пятница, 21 июня 2024, 07:27
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утром 21 июня город атакуют украинские дроны.
Источник: Развожаев в Telegram
Прямая речь российского чиновника: "Военные отражают вражескую атаку БПЛА. По предварительной информации сбиты уже 4 беспилотника".
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Детали: По словам гауляйтера, в районе Монастырского шоссе в результате падения обломков сбитых БПЛА загорелась трава. Он также уверяет, что повреждений объектов и пострадавших якобы нет.
При этом он добавил, что "спасательные службы продолжают работу".
Что было раньше: В ночь на пятницу российские паблики сообщили о массированной атаке дронов в Краснодарском крае России. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.
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Предыстория:
- 20 июня российские Telegram-каналы сообщили, что беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, а также нефтебазу в Адыгее. Позже губернатор Адыгеи подтвердил эту информацию.
- Чуть позже губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров сообщил об атаке дронов в двух округах и о том, что на одной нефтебазе возник пожар. Российские Telegram-каналы публиковали фото и видео возгораний.
- При этом российское пропагандистское издание РИА Новости сообщило, что средства российской ПВО за ночь якобы перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
- Позже собеседник "Украинской правды" в СБУ сообщил, что в ночь на 20 июня именно беспилотники СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазу ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Энемске республики Адыгея РФ.