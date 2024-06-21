Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Боровой защитники сломали планы врага и нанесли потери оккупантам – Юсов

Алена МазуренкоПятница, 21 июня 2024, 17:40
Под Боровой защитники сломали планы врага и нанесли потери оккупантам – Юсов
deepstatemap 21 июня

В Харьковской области защитники нанесли оккупантам значительные потери и заставили приостановить наступление, защитники сломали оккупантам планы захвата Боровой.

Источник: представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные.

Реклама:

Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации. Но потенциально угроза остается".

Детали: По словам Юсова, на севере Харьковщины планы и намерения врага были сломаны, поэтому он вынужден перебрасывать резервы, в том числе, с других направлений, которые являются для оккупантов очень чувствительными: "Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану".

Он добавил, что ситуация на северной границе страны остается так же напряженной и опасной: "Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады подтвердили, что враг активизировался на Луганщине и пытаются захватить н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая. Против подразделений украинских бойцов - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ.
  • 18 июня аналитики канала DeepState сообщили, что оккупанты нарастили до 10 000 человек личного состава и 450 единиц военной техники на участке от Райгородки до Нововодяного, что примерно в 20 км от поселка Боровая Харьковской области.
  • Вооруженные силы Украины освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть общины в начале октября 2022 года.

Темы: войнаЛуганская областьХарьковская областьразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора

В понедельник наибольшие объемы отключений будут с 16:00 до 24:00

CNN: Семья призвала Байдена не сниматься с выборов и наказать помощников

фото, видео Готовили беспорядки и захват Рады − СБУ сообщила о задержании провокаторов

Польша ограничила пропуск украинских грузовиков через границу

Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства

Все новости...
Южная Корея об объеме оружия для Украины: зависит от взаимодействия РФ с КНДР
ОВА: Российские войска убили жителя Херсона
Россияне ударили по инфраструктуре Кривого Рога
Появились снимки последствий удара украинских беспилотников по нефтебазе в Адыгее РФ
Последние новости
13:23
На оккупированной Херсонщине россияне во второй раз похитили местную журналистку
13:20
Россияне утром сбросили авиабомбы на школу в Харьковской области: загорелся пожар
13:18
Apple планирует добавить Apple Intelligence в Vision Pro
13:18
Еще в 2 регионах РФ начались проблемы с электроэнергией - росСМИ
13:17
Во вторник жара в Украине будет достигать 35-37°
13:15
Евро-2024Главный тренер Франции: Мы должны подготовиться к серии пенальти с Бельгией
13:07
Бренды грузинских вин и армянских бренди могут запретить в Украине
13:05
Три страны начали разминировать Черное море, чтобы помочь экспорту украинского зерна
13:03
Кремлю привиделось, что Украина стягивает войска к границе с Беларусью
13:00
В Киеве из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков
Все новости...
Реклама:
Реклама: