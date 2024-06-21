Под Боровой защитники сломали планы врага и нанесли потери оккупантам – Юсов
В Харьковской области защитники нанесли оккупантам значительные потери и заставили приостановить наступление, защитники сломали оккупантам планы захвата Боровой.
Источник: представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные.
Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации. Но потенциально угроза остается".
Детали: По словам Юсова, на севере Харьковщины планы и намерения врага были сломаны, поэтому он вынужден перебрасывать резервы, в том числе, с других направлений, которые являются для оккупантов очень чувствительными: "Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану".
Он добавил, что ситуация на северной границе страны остается так же напряженной и опасной: "Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке".
Предыстория:
- Защитники 3-й отдельной штурмовой бригады подтвердили, что враг активизировался на Луганщине и пытаются захватить н.п. Чернещина - Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая. Против подразделений украинских бойцов - 3-я и 144-я дивизии 20-й армии РФ.
- 18 июня аналитики канала DeepState сообщили, что оккупанты нарастили до 10 000 человек личного состава и 450 единиц военной техники на участке от Райгородки до Нововодяного, что примерно в 20 км от поселка Боровая Харьковской области.
- Вооруженные силы Украины освободили поселок Боровая Изюмского района Харьковской области и часть общины в начале октября 2022 года.