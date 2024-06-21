Под Боровой защитники сломали планы врага и нанесли потери оккупантам – Юсов

В Харьковской области защитники нанесли оккупантам значительные потери и заставили приостановить наступление, защитники сломали оккупантам планы захвата Боровой.

Источник: представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные.

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Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации. Но потенциально угроза остается".

Детали: По словам Юсова, на севере Харьковщины планы и намерения врага были сломаны, поэтому он вынужден перебрасывать резервы, в том числе, с других направлений, которые являются для оккупантов очень чувствительными: "Это говорит о больших потерях и о том, что ситуация для них точно не идет по плану".

Он добавил, что ситуация на северной границе страны остается так же напряженной и опасной: "Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке".

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