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Южная Корея об объеме оружия для Украины: зависит от взаимодействия РФ с КНДР

Анастасия ПроцПятница, 21 июня 2024, 17:49
Южная Корея об объеме оружия для Украины: зависит от взаимодействия РФ с КНДР
Иллюстративное фото: Getty Images

Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что страна будет определять объем поставок оружия в Украину в зависимости от того, как Россия будет строить отношения с КНДР.

Источник: Yonhap со ссылкой на разговор с советником по вопросам национальной безопасности Южной Кореи

Детали: Издание отмечает, что в телефонном разговоре с информационным агентством Yonhap чиновник отметил, что позиция Кореи зависит от будущих действий РФ.

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"Существуют различные варианты предоставления оружия, и наша позиция относительно последних событий между Россией и Северной Кореей зависит от того, как Россия подойдет к ситуации в будущем", — сказал Чан Хо Чжин.

Со ссылкой на источники в правительстве издание отмечает, что среди потенциальных вооружений, которые Южная Корея может передать Украине, есть 155-мм артиллерийские снаряды, а также системы противовоздушной обороны.

"Официальные лица Сеула сохраняют стратегическую неопределенность относительно типов вооружений, рассматривая это как дипломатический шаг, чтобы использовать возможность давления на Москву, чтобы она воздержалась от передачи ключевых военных технологий Пхеньяну", — пишет Yonhap.

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Издание отмечает, что до сих пор Южная Корея поставляла в Украину только нелетальное оружие из-за политики страны, которая запрещает предоставлять летальное оружие тем государствам, которые находятся в состоянии войны.

Напомним: Во время пресс-конференции во Вьетнаме правитель России Владимир Путин отреагировал на сообщение, в котором говорилось о том, что Южная Корея рассмотрит возможность поставки оружия Украине после того, как Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Лидер РФ заявил, что будет "очень большой ошибкой", если Южная Корея предоставит Украине летальное оружие.

Темы: Южная КореяРосcия
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