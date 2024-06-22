Минэнерго: враг ударил по энергетической инфраструктуре на Юге и Западе, двое пострадавших
Суббота, 22 июня 2024, 06:51
В ночь на 22 июня Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в Южном и Западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков.
Источник: Минэнерго в Telegram
Детали: Пострадавших энергетиков доставили в больницу.
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Также повреждено оборудование.
Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.
Последствия вражеского удара уточняются, продолжается их ликвидация.
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Напомним:
- Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
- Также страну атаковали "Шахеды" и тактическая авиация.
- Враг нанес ракетный удар по объекту критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар.
- В Ивано-Франковске на улице Береговой и Карпатской были повреждены дома. Также выбило окна в детском саду. По предварительным данным, обошлось без жертв.