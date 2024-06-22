Минэнерго: враг ударил по энергетической инфраструктуре на Юге и Западе, двое пострадавших

В ночь на 22 июня Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в Южном и Западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков.

Источник: Минэнерго в Telegram

Детали: Пострадавших энергетиков доставили в больницу.

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Также повреждено оборудование.

Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Последствия вражеского удара уточняются, продолжается их ликвидация.

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Напомним: