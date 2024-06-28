Из российского плена вернули 10 гражданских людей. Среди них заместитель председателя Меджлиса

В Украину из российского плена 28 июня удалось вернуть 10 гражданских людей. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захваченный в Крыму еще в 2021 году, Нариман Джелял и священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Удалось вернуть из русского плена еще десять наших людей. Несмотря на все сложности.

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Нариман Джелял, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году. Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017-2018 годов. Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захваченные в Бердянске за сопротивление оккупантам. Еще пять гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова. Все они уже уволены и дома – в Украине".

Обновлено: О возвращении сообщил также Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и опубликовал фото.

фото со страницы лубинца

В Координационном штабе сообщили, что этим обменом завершился 53-й обмен, начавшийся 25 июня с освобождения 90 Защитников.

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Там уточнили, что среди уволенных – двое священников Украинской греко-католической церкви Иван Левицкий и Богдан Гелета, которых задержали оккупационные власти в Бердянске в ноябре 2022 года.

Также домой возвращается искусствовед и научная сотрудница Горловского художественного музея Елена Пех, которую оккупанты с 2018 года держали в заключении.Еще одного политического пленника Валерия Матюшенко задержали оккупанты в Донецкой области еще в июле 2017 года, впоследствии незаконно арестовали до 10 лет лишения свободы.

Дословно Коордштаб: "Украине также удалось вернуть нескольких гражданских граждан, незаконно задержанных и осужденных в Беларуси. Среди уволенных, в частности, Николай Швец, которого белорусские власти обвинили в подрыве российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме в Мачулищах".

Освобождение гражданских украинцев произошло при посредничестве Святого Престола".

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