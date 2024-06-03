Глава ОВА предупредил херсонцев о возможной провокации со стороны россиян

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин попросил жителей Херсона в ближайшее время воздержаться от передвижений по городу из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.

Источник: Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Россияне распространяют очередное ИПСО о том, что якобы в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".

Реклама:

Но именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам.

Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан - это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций".

Детали: Прокудин призвал жителей города в ближайшее время без острой необходимости не передвигаться по улицам и обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.