Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова ОВА попередив херсонців про можливу провокацію з боку росіян

Валентина РоманенкоПонеділок, 3 червня 2024, 11:12
Голова ОВА попередив херсонців про можливу провокацію з боку росіян
Олександр Прокудін. фото з Facebook

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попросив мешканців Херсона найближчим часом утриматися від пересувань містом через можливі провокації з боку російських окупантів.

Джерело: Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів".

Але саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, бʼють по цивільних обʼєктах.

Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій".

Деталі: Прокудін закликав мешканців міста найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями та обовʼязково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Реклама:

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про мобілізацію: Якщо хочемо зберегти державу, то треба її відстояти

Бив і принижував курсантів: офіцеру Національної академії сухопутних військ оголосили підозру

Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ в ЄС – глава Єврокомісії

Шольц анонсував постачання Україні Patriot, IRIS-T та ракет у найближчі "тижні та місяці"

У Запоріжжі застрелили посадовця міськради, який заявляв про тиск з боку голови ОВА

Енергетики додали 4 години планових відключень світла

Усі новини...
Херсон
Росіяни атакують Херсон
"Більшає кількість могил тих, хто воював із ЗСУ". Інтерв'ю з розслідувачем Олегом Батуриним про зрадників Херсонщини
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: 3 постраждалих, серед них підліток
Останні новини
16:40
Країни Балтії відключаться від єдиної з РФ і Білоруссю енергосистеми у 2025 році
16:39
У Данії арештували російську шпигунку
16:29
відеоМиколаївські морпіхи показали феєричний салют з ворожої БМП
16:25
На вершинах Марсу вперше знайшли іній: про що свідчить це відкриття
16:24
Середня сума однієї операції в торговельних мережах серед українців скоротилася за рік
16:19
У Раді пропонують не карати за перше СЗЧ, якщо військовий сам захоче повернутися на службу
15:53
Макрон виключає дострокову відставку у разі перемоги на виборах партії Ле Пен
15:40
G7 створить фонд допомоги Україні з доходів від заморожених російських активів
15:38
фотоВ авіакатастрофі загинув віцепрезидент Малаві
15:35
Над Дніпропетровщиною збили дві російські крилаті ракети
Усі новини...
Реклама:
Реклама: