Голова ОВА попередив херсонців про можливу провокацію з боку росіян

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін попросив мешканців Херсона найближчим часом утриматися від пересувань містом через можливі провокації з боку російських окупантів.

Джерело: Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів".



Але саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, бʼють по цивільних обʼєктах.



Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові. І саме від них зараз можна очікувати страшних провокацій".



Деталі: Прокудін закликав мешканців міста найближчим часом без гострої потреби не пересуватися вулицями та обовʼязково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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