Нападение на "Схемы" в "Укрэксимбанке": адвокаты считают, что обвиняемые затягивают процесс

Скрин с видео нападения на журналистов "Схем" осенью 2021 года

Киевский апелляционный суд в 6 раз перенес рассмотрение апелляционной жалобы журналистов "Схем" по делу нападения на съемочную группу во время интервью с на то время председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером осенью 2021 года.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Адвокаты потерпевших журналистов „Схем" считают, что обвиняемые и их защита - речь идет об экс-руководителе банка Евгении Мецгере, директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове - вероятно затягивают судебный процесс, постоянно подавая ходатайство о переносе рассмотрения дела".

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Детали: Сообщается, что по мнению адвокатов, обвиняемые могут избежать наказания в связи с завершением срока привлечения к ответственности, который истекает в октябре 2024 года.

Отмечается, что в Киевском апелляционном суде потерпевшие журналисты с 2022 года частично оспаривают решение предыдущей инстанции и просят суд лишить Мецгера права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях сроком на три года.

Напомним:

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