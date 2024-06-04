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Нападение на "Схемы" в "Укрэксимбанке": адвокаты считают, что обвиняемые затягивают процесс

Анастасия ПроцВторник, 4 июня 2024, 17:49
Нападение на Схемы в Укрэксимбанке: адвокаты считают, что обвиняемые затягивают процесс
Скрин с видео нападения на журналистов "Схем" осенью 2021 года

Киевский апелляционный суд в 6 раз перенес рассмотрение апелляционной жалобы журналистов "Схем" по делу нападения на съемочную группу во время интервью с на то время председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером осенью 2021 года.

Источник: "Радио Свобода"

Дословно: "Адвокаты потерпевших журналистов „Схем" считают, что обвиняемые и их защита - речь идет об экс-руководителе банка Евгении Мецгере, директоре департамента банковской безопасности Игоре Тельбизове и начальнике управления внутренней безопасности Олеге Осипове - вероятно затягивают судебный процесс, постоянно подавая ходатайство о переносе рассмотрения дела".

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Детали: Сообщается, что по мнению адвокатов, обвиняемые могут избежать наказания в связи с завершением срока привлечения к ответственности, который истекает в октябре 2024 года.

Отмечается, что в Киевском апелляционном суде потерпевшие журналисты с 2022 года частично оспаривают решение предыдущей инстанции и просят суд лишить Мецгера права занимать руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях сроком на три года.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 октября 2021 года "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября 2021 года журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • О подозрении сообщили бывшему главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру, руководителю службы безопасности финучреждения Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову. Суд избрал им меры пресевчения - ночной домашний арест Пикалову и Мецгеру, и личное обязательство для Тельбизова.
  • 23 октября 2021 года правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с в то время председателем правления АО "Укрэксимбанк" Евгением Мецгером.

Темы: СМИнападениесудсвобода слова
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