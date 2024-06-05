После увольнения Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг"

Бывшую пресс-секретаря Сил обороны юга Наталью Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг".

Источник: Наталья Гуменюк в комментарии "Детектору медиа"

Прямая речь Гуменюк: "Для меня это не новое назначение, но я не могу называть дат. Когда назначается офицер на должность - это закрытая информация. Я сейчас нахожусь в должности заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг"".

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Детали: По словам Гуменюк, в ее полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг".

"Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом. Оно сравнительно новая структура, но основное ее призвание - это улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения"

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