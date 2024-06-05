После увольнения Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг"
Бывшую пресс-секретаря Сил обороны юга Наталью Гуменюк назначили заместителем начальника управления коммуникаций ОК "Юг".
Источник: Наталья Гуменюк в комментарии "Детектору медиа"
Прямая речь Гуменюк: "Для меня это не новое назначение, но я не могу называть дат. Когда назначается офицер на должность - это закрытая информация. Я сейчас нахожусь в должности заместителя начальника Управления коммуникаций Оперативного командования "Юг"".
Детали: По словам Гуменюк, в ее полномочия входит все, что касается коммуникаций ОК "Юг".
"Это управление создано в рамках реформы коммуникации в Вооруженных силах в целом. Оно сравнительно новая структура, но основное ее призвание - это улучшение коммуникаций с выводами, которые были сделаны с начала полномасштабного вторжения"
Предыстория:
- 16 апреля ряд журналистов обратился к военному руководству Украины с требованием заменить руководительницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк, ведь она "запрещает освещать военные преступления россиян и не дает показывать защитников Херсонщины".
- Сама Гуменюк опровергла изложенные в заявлении журналистов утверждения.
- 18 апреля более 150 медийщиков из Украины и из-за рубежа обратились в парламентский комитет по вопросам свободы слова с призывом об увольнении руководительницы коммуникаций Сил обороны юга Натальи Гуменюк.
- 19 апреля Наталью Гуменюк уволили с должности пресс-секретаря Сил обороны юга.