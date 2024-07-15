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Последний день обновления данных: в КГГА говорят, что ЦПАУ привлекли максимум работников

Ирина БалачукПонедельник, 15 июля 2024, 13:39
Последний день обновления данных: в КГГА говорят, что ЦПАУ привлекли максимум работников
ЦНАП. Фото с сайта КГГА

Киевская администрация заявила, что столичные ЦПАУ задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку сейчас значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля. 

Источник: КГГА

Дословно Департамент (Центр) предоставления административных услуг КГГА: "Мы всегда готовы помочь, и из-за большой нагрузки призываем обращать внимание на альтернативное средство обновления данных − приложение "Резерв +".

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Детали: В администрации напомнили, что 16 июля заканчивается срок обновления данных военнообязанных. Обновить их можно в ТЦК, ЦНАПе или в приложении "Резерв+".

"Обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦНАПе. Так, в "Резерв+" военнообязанный самостоятельно обновляет три поля информации: номер телефона, электронную почту (при наличии) и фактический адрес проживания. В ЦПАУ это делает работник. Но в обоих случаях можно получить документ с одинаковой юридической силой", − подытожили в КГГА.

Как известно, ЦПАУ Киева работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. 18 мая документ вступил в силу.
  • Согласно документу военнообязанные должны обновить данные в ТЦК в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, то есть до 16 июля.
  • После чего к военнообязанным, которые не обновили данные, могут применяться штрафные санкции.
  • В июне сообщалось, что Министерство обороны не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней, крайней датой обновления данных остается 16 июля 2024 года.
  • 14 июля в Минобороны заявили, что военнообязанные граждане, которые не обновили свои данные до 16 июля, могут получить штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен, также отдельный штраф можно получить за непрохождение ВВК.

Темы: КиевТЦКмобилизация
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