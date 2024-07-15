Последний день обновления данных: в КГГА говорят, что ЦПАУ привлекли максимум работников

Киевская администрация заявила, что столичные ЦПАУ задействовали максимальный ресурс для работы с посетителями, поскольку сейчас значительно возросло количество обращений от военнообязанных, которые должны обновить свои данные до 16 июля.

Источник: КГГА

Дословно Департамент (Центр) предоставления административных услуг КГГА: "Мы всегда готовы помочь, и из-за большой нагрузки призываем обращать внимание на альтернативное средство обновления данных − приложение "Резерв +".

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Детали: В администрации напомнили, что 16 июля заканчивается срок обновления данных военнообязанных. Обновить их можно в ТЦК, ЦНАПе или в приложении "Резерв+".

"Обновление данных через это приложение практически не отличается от обновления в ЦНАПе. Так, в "Резерв+" военнообязанный самостоятельно обновляет три поля информации: номер телефона, электронную почту (при наличии) и фактический адрес проживания. В ЦПАУ это делает работник. Но в обоих случаях можно получить документ с одинаковой юридической силой", − подытожили в КГГА.

Как известно, ЦПАУ Киева работают с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

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