Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров о прекращении войны.
Источник: Зеленский в интервью ВВС
Детали: Издание отмечает, что, по мнению Зеленского, весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.
Прямая речь: "Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь".
Детали: Зеленский добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.
Прямая речь: "Давя на Россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании".
Детали: Зеленский в интервью также сказал о предполагаемом времени его отставки с должности президента.
"...не раньше, чем закончится война", – сказал он.
Напомним: Аналитики Института изучения войны указывают на то, что требования Украины относительно мирного плана обоснованы, в то время как требования России являются нарушением международного права.
44% жителей тыловой Украины считают, что время для начала официальных мирных переговоров Украины и России настало, в то же время 35% убеждены, что это не так. Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных не согласны с условиями руководителя России Владимира Путина.