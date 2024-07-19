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Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории

Ольга ГлущенкоПятница, 19 июля 2024, 05:30
Зеленский: Дипломатия может помочь вернуть все территории
Зеленский, скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров о прекращении войны.

Источник: Зеленский в интервью ВВС

Детали: Издание отмечает, что, по мнению Зеленского, весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

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Прямая речь: "Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь".

Детали: Зеленский добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

Прямая речь: "Давя на Россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании".

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Детали: Зеленский в интервью также сказал о предполагаемом времени его отставки с должности президента.

"...не раньше, чем закончится война", – сказал он.

Напомним: Аналитики Института изучения войны указывают на то, что требования Украины относительно мирного плана обоснованы, в то время как требования России являются нарушением международного права.

44% жителей тыловой Украины считают, что время для начала официальных мирных переговоров Украины и России настало, в то же время 35% убеждены, что это не так. Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных не согласны с условиями руководителя России Владимира Путина.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнапереговоры
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