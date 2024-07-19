Фарион умерла в больнице после покушения
Мэр Львова Андрей Садовый и полиция сообщили, что бывший народный депутат Ирина Фарион, на которую совершили покушение 19 июля, умерла в больнице.
Источник: Садовый в Telegram, Национальная полиция
Прямая речь: "Беда. Стало известно, что Ирина Фарион умерла в больнице. Медики сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью".
Детали: По его словам, община Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил.
"Это очень страшно и ужасно. Я всегда говорю, что в Украине больше нет безопасного места. Но чтобы такое дерзкое, наглое убийство. Убийцу надо найти!", - отметил он.
Обновлено. В Национальной полиции подтвердили, что раненая 19 июля во Львове Ирина Фарион умерла в больнице от полученных травм.
"Преступление переквалифицировано на ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до пятнадцати лет. Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника", - говорится в сообщении.
"Украинская правда" выражает искренние соболезнования родным и близким умершей.
Справочно: Ирина Дмитриевна Фарион (род. 29 апреля 1964, Львов, УССР) - украинский языковед, педагог, ученый, доктор филологических наук, профессор, политик, народный депутат Украины VII созыва (2012-2014)[4], бывшая председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, политический и общественный деятель, публицист, блогер. Член Политсовета ВО "Свобода" (с 2005).
Как пишет ZAXID.NET, на протяжении 2013-2019 годов Ирина Фарион вела основанный ею телепроект "Величие личности" на парламентском канале "Рада". Его целью была популяризация знаний о знаковых фигурах украинской истории, культуры, политики. Всего вышло 160 программ.
Также Фарион была основательницей и автором телевизионного проекта "Ген украинцев" (2019-2023) на львовском телеканале НТА. Кроме того, она вела два YouTube-канала Iryna Farion и Студия Фарион, где вела проекты "ПротиАнглизм", "ПолитОгляд" и "Курсы по культуре украинского языка".
Фарион неоднократно делала скандальные заявления, в частности, о "Пласте", об оккупации и разрушении Мариуполя россиянами и тому подобное.
Напомним:
- В пятницу, 19 июля вечером, во Львове совершили покушение на бывшего народного депутата Ирину Фарион, это произошло на улице Масарика.
- Президент Владимир Зеленский после покушения на Фарион сообщал, что министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на нее.
Что предшествовало:
- 12 февраля 2024 года Галицкий районный суд Львова отказал бывшему народному депутату Ирине Фарион в восстановлении в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".
- Служба безопасности Украины начала уголовное производство и назначила ряд экспертиз относительно высказываний и публикаций Фарион.
- 15 ноября Национальный университет "Львовская политехника" уволил Фарион с должности профессора кафедры украинского языка на фоне его обвинений в сторону военных в том, что они общаются на русском языке.
- Источники УП в правоохранительных органах подтвердили УП, что повод для увольнения экснардепки – нарушения 41 статьи Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы.
- Фарион отреагировала на свое увольнение из "Львовской политехники", сообщив, что готовит иск в суд.
- 29 мая Львовский апелляционный суд постановил восстановить бывшего народного депутата Ирину Фарион в должности профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных наук Национального университета "Львовская политехника".