Три четверти раненых военных возвращаются в строй – Минобороны

В Минобороны заявили, что более 75% раненых военнослужащих возвращаются в строй после реабилитации.

Источник: замминистра обороны Наталья Калмыкова на брифинге на полях первого ежегодного международного Конгресса по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У нас очень высокий процент качественной реабилитации, возвращения в строй. Это отмечают и западные партнеры, те страны, которые никогда не имели такого опыта, такой войны, как у нас. Это более 75% раненых. Они после ранения различной степени тяжести".

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Детали: Замминистра также отметила, что на сегодня почти в каждом учреждении здравоохранения есть мультидисплициональные команды и есть реабилитация.

"Как только начинается лечение, сразу начинается реабилитация. Это не то, что происходит потом. И реабилитация сейчас внедрена во всех учреждениях – как в гражданских, так и в военных", – пояснила она.