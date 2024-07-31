Минус ракета и все 89 "Шахедов" – Воздушные силы отчитались о результатах ночной работы
В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников. Из 89-ти ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89! Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область".
Детали: Сообщается, что ракету захватчики выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, а "Шахеды" запускали из районов российских городов и поселков Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара было – Киевская область.
К отражению воздушного нападения привлекали мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическую авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.
"Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "Шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года", – напомнили в Воздушных силах.
Предыстория:
- Вечером 30 июля российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.
- Утром 31 июля КГВА сообщила, что это была самая массированная атака на Киев с начала этого года, воздушная тревога в столице длилась более 7 часов, а ПВО уничтожила более 40 вражеских беспилотников.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что 6 "Шахедов" уничтожили над этим регионам.