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Минус ракета и все 89 "Шахедов" – Воздушные силы отчитались о результатах ночной работы

Ирина БалачукСреда, 31 июля 2024, 09:46
Минус ракета и все 89 Шахедов – Воздушные силы отчитались о результатах ночной работы
Мобильная огневая группа. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 31 июля российские оккупанты атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 89-ю ударными БпЛА типа "Shahed", все воздушные цели удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников. Из 89-ти ударных БпЛА "Shahed-131/136", обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных Сил, сбиты все 89! Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область".

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Детали: Сообщается, что ракету захватчики выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины, а "Шахеды" запускали из районов российских городов и поселков Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основное направление удара было – Киевская область.

К отражению воздушного нападения привлекали мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическую авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.

"Это одна из самых массированных атак ударных БпЛА "Shahed-131/136". Такое же количество "Шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года", – напомнили в Воздушных силах.

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