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Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает

Станислав ПогориловЧетверг, 4 июля 2024, 18:11
Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: мир через посредников и Раду его не устраивает
Владимир путин, фото: Getty Images

Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска не будут прекращать огонь в Украине, потому что кремлевский лидер якобы не уверен в том, что тоже самое сделает Украина, а также считает "бессмысленным" обращаться к Верховной Раде, чтобы вести переговоры, вто же время его не устраивают и посредники. 

Источник: российские пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС"

Прямая речь Путина: "Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно".

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Детали: По его словам, "Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева".

Путин начал врать о том, что якобы существовали договоренности об отводе российских войск от Киева в 2022 году, "однако ответных шагов со стороны Украины не было". Лидер Кремля не уточнил о каких шагах идет речь.

По словам Путина, он снова якобы столкнулся с обманом, потому что "все (обусловленные отводом войск) договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку".

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Также Путин заявил, что "считает бессмысленным обращаться непосредственно к Верховной Раде", поскольку большинство ее депутатов подчиняются, как считает правитель страны-агрессора, незаконной власти в Украине.

"Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, (но) исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более-менее бессмысленно", - посетовал Путин.

Кроме того, Путин сказал, что не хочет вести переговоры через посредников. "Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт (войну в Украине - ред.) с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", - заявил Путин.

Напомним

  • Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве премьер Венгрии Виктор Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней.
  • Путин также заявлял, что, поскольку 5-летний срок полномочий президента Владимира Зеленского истек и новые выборы не проводятся, то власть в Украине якобы должна перейти в руки парламента и его главы Руслана Стефанчука. В качестве доказательства он привел искаженный смысл одной из статей украинской Конституции.

Предыстория:

  • 14 июня Путин нафантазировал новые "условия для начала мирных переговоров": украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.
  • Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время дебатов с нынешним главой Белого дома Джо Байденом заявил, что "предложения", выдвинутые кремлевским правителем Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения развязанной РФ войны против Украины, являются "неприемлемыми".
  • 30 июня президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня видит только одну модель переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным - чтобы это был трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по зерновому коридору.

Темы: ПутинвойнаРосcияУкраина
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