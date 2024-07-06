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В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой

Роман ПетренкоСуббота, 6 июля 2024, 09:06
В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой
фото: Пазешкиан в Twitter

Во втором туре президентских выборов в Иране, которые провели 5 июля, победил Масуд Пезешкиан, обещавший "открыть страну для мира и обеспечить свободы".

Источник: Reuters со ссылкой на МВД, Пезешкиан в Twitter

Дословно: "Набрав большинство голосов в пятницу, Пезешкиан стал следующим президентом Ирана"

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Детали: Избиратели выбирали преемника покойного президента Эбрагима Раиси, который погиб в майской аварии вертолета, с абсолютно низкой явкой - более 60% граждан воздержались от голосования.

Журналисты отмечают, что выборы не окажут значительного влияния на политику Исламской Республики, но новый президент будет активно участвовать в выборе преемника аятоллы Али Хаменеи, 85-летнего верховного лидера Ирана, который принимает решения по важнейшим государственным вопросам.

Прямая речь Пезешкиана: "Уважаемый народ Ирана, выборы закончились, и это лишь начало нашего партнерства.

ВИДЕО ДНЯ

Трудный путь впереди, но с вашей поддержкой, сочувствием и доверием я протягиваю вам руку и клянусь своей честью, что не оставлю вас на этом пути".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье.
  • 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.
  • Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.
  • Авария вертолета Раиси произошла из-за технической неисправности.

Темы: Иранвиборы
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