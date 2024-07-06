В Иране избрали президента - второй тур прошел с исторически низкой явкой
Во втором туре президентских выборов в Иране, которые провели 5 июля, победил Масуд Пезешкиан, обещавший "открыть страну для мира и обеспечить свободы".
Источник: Reuters со ссылкой на МВД, Пезешкиан в Twitter
Дословно: "Набрав большинство голосов в пятницу, Пезешкиан стал следующим президентом Ирана"
Детали: Избиратели выбирали преемника покойного президента Эбрагима Раиси, который погиб в майской аварии вертолета, с абсолютно низкой явкой - более 60% граждан воздержались от голосования.
Журналисты отмечают, что выборы не окажут значительного влияния на политику Исламской Республики, но новый президент будет активно участвовать в выборе преемника аятоллы Али Хаменеи, 85-летнего верховного лидера Ирана, который принимает решения по важнейшим государственным вопросам.
Прямая речь Пезешкиана: "Уважаемый народ Ирана, выборы закончились, и это лишь начало нашего партнерства.
Трудный путь впереди, но с вашей поддержкой, сочувствием и доверием я протягиваю вам руку и клянусь своей честью, что не оставлю вас на этом пути".
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, вероятно, потерпел катастрофу в воскресенье.
- 20 мая стало известно, что спасатели нашли вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел страны и другие официальные лица.
- Иранское официальное новостное агентство IRNA сообщило утром 20 мая, что президент Ирана и министр иностранных дел страны погибли в результате крушения вертолета 19 мая.
- Авария вертолета Раиси произошла из-за технической неисправности.