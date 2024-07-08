Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

В Киеве есть попадание в жилой дом, разрушен подъезд, под завалами слышны голоса − Кличко

Ирина БалачукПонедельник, 8 июля 2024, 13:11
В Киеве есть попадание в жилой дом, разрушен подъезд, под завалами слышны голоса − Кличко
Последствия российского удара по Киеву. Фото ГСЧС

В результате российского ракетного удара есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: городской голова в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь мэра: "Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушенный. Происходит эвакуация жителей".

Реклама:

Детали: По данным ГСЧС, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Сообщается, что травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.

Позже мэр Киева с места происшествия сообщил, что речь идет о доме на Сырце, в нем разрушены примерно 17 квартир.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Кличко: "Спасатели работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами, делаем все, чтобы спасти". 

 
СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО КЛИЧКО

Также, по его словам, поврежден дом напротив.

Предыстория: 

Темы: Киевракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
Киев
Киев объявил вторник днем траура
"Горшочек, не вари": возле больницы "Охматдет" образовались горы бутылей с водой
Количество погибших из-за ракетного удара россиян по Киеву возросло до 22
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: