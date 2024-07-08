В Киеве есть попадание в жилой дом, разрушен подъезд, под завалами слышны голоса − Кличко
В результате российского ракетного удара есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Источник: городской голова в Telegram, ГСЧС в Facebook
Прямая речь мэра: "Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушенный. Происходит эвакуация жителей".
Зруйнований під’їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Відео з Telegram нардепа Олексія Гончаренка pic.twitter.com/TJS28XoyaA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024
Детали: По данным ГСЧС, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Сообщается, что травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.
Позже мэр Киева с места происшествия сообщил, что речь идет о доме на Сырце, в нем разрушены примерно 17 квартир.
Прямая речь Кличко: "Спасатели работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами, делаем все, чтобы спасти".
Также, по его словам, поврежден дом напротив.
Предыстория:
- Утром 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили, что что Россия подняла в небо бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 с аэродрома "Оленья".
- Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине ракеты и КАБы − по всей стране звучала воздушная тревога. В Киеве и ряде других городов прогремели взрывы.
- В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
- В результате российского ракетного удара в Киеве 8 человек погибли и 15 пострадали, под завалами больницы Охматдет могут быть люди.