В Киеве есть попадание в жилой дом, разрушен подъезд, под завалами слышны голоса − Кличко

В результате российского ракетного удара есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: городской голова в Telegram, ГСЧС в Facebook

Прямая речь мэра: "Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушенный. Происходит эвакуация жителей".

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Зруйнований під’їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Відео з Telegram нардепа Олексія Гончаренка pic.twitter.com/TJS28XoyaA — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 8, 2024

Детали: По данным ГСЧС, в Шевченковском районе ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Сообщается, что травмированных передали врачам для дальнейшей госпитализации.

Позже мэр Киева с места происшествия сообщил, что речь идет о доме на Сырце, в нем разрушены примерно 17 квартир.

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Прямая речь Кличко: "Спасатели работают, мы слышим голоса, люди находятся под завалами, делаем все, чтобы спасти".

СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО КЛИЧКО

Также, по его словам, поврежден дом напротив.

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