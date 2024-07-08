КГВА: В результате атаки на "Охматдет" известно о 2 погибших и более 50 пострадавших
По состоянию на вечер 8 июля в результате атаки на больницу "Охматдет" в Киеве известно о 2 погибших и более 50 пострадавших.
Источник: КМВА
Детали: Как сообщают в КМВА, погибшие – врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения.
7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы, данные еще не окончательны: спасательная операция продолжается.
Дословно: "В момент ракетной атаки в "Охматдете" находилось более 600 пациентов и, по меньшей мере, столько же работников больницы. Эвакуация пациентов продолжается.
Полное разрушение получил корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ "Охматдет". В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок. В новом, возведенном недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Утрачена также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории".
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, там идут поисково-спасательные работы.
- По состоянию на 14.30, по данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.
- Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.