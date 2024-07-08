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КГВА: В результате атаки на "Охматдет" известно о 2 погибших и более 50 пострадавших

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 июля 2024, 23:38
КГВА: В результате атаки на Охматдет известно о 2 погибших и более 50 пострадавших
Фото из Telegram-канала КГВА

По состоянию на вечер 8 июля в результате атаки на больницу "Охматдет" в Киеве известно о 2 погибших и более 50 пострадавших.

Источник: КМВА

Детали: Как сообщают в КМВА, погибшие – врач и родственник одного из пациентов медицинского учреждения.

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7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы, данные еще не окончательны: спасательная операция продолжается.

Дословно: "В момент ракетной атаки в "Охматдете" находилось более 600 пациентов и, по меньшей мере, столько же работников больницы. Эвакуация пациентов продолжается.

Полное разрушение получил корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСЛ "Охматдет". В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок. В новом, возведенном недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 – хирургических, 5 – онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии. Утрачена также часть единственной в стране онкогематологической лаборатории".

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Темы: ракетный ударКиеввойнадети
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