Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским
Президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Владимиром Зеленским и вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".
Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома
Детали: По его словам, российские ракетные удары, которые в понедельник убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России.
Он отметил, что крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы не игнорировал российскую агрессию.
Прямая речь: "На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины".
Предыстория:
- В результате ракетного удара россиян 8 июля в Киеве было зафиксировано попадание в помещение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет". Один из корпусов был разрушен, там идут поисково-спасательные работы.
- По состоянию на 14.30, по данным столичных властей, было известно о гибели двух взрослых и 16 пострадавших, среди которых 7 детей.
- Служба безопасности Украины квалифицировала удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По данным СБУ, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
- Министерство здравоохранения Украины объявило о сборе денег для Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в которую в понедельник попала российская ракета и где погибли два человека.
- Перевести средства на счета Фонда "Охматдет" можно по этой ссылке.