Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

Президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Владимиром Зеленским и вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: По его словам, российские ракетные удары, которые в понедельник убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России.

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Он отметил, что крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы не игнорировал российскую агрессию.

Прямая речь: "На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины".

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