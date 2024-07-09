Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

Алена ИвашкивВторник, 9 июля 2024, 02:20
Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Владимиром Зеленским и вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Детали: По его словам, российские ракетные удары, которые в понедельник убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева, являются ужасным напоминанием о жестокости России. 

Реклама:

Он отметил, что крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент и чтобы не игнорировал российскую агрессию. 

Прямая речь: "На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: СШАБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW

видеоВо время выступления Трампа в Пенсильвании произошла стрельба

В воскресенье Украина будет страдать от жары, в Киевской области до 39°

Bloomberg: Орбан на саммите НАТО выступил против вступления Украины

картаРоссийский "Шахед" пролетел 350 км над Беларусью – Гаюн

Стефанишина: Украину могут пригласить в НАТО в любой момент

Все новости...
США
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
CNN: Проект решения саммита НАТО отмечает необратимость вступления Украины
США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams
Последние новости
08:19
Россияне потеряли еще более 1300 воинов и полсотни артсистем
08:16
Евро-2024Сборная Испании — сборная Англии: анонс финала ЧЕ
07:56
51 нобелевский лауреат подписал письмо с призывом прекратить огонь в Украине и в Секторе Газа
07:26
Запорожскую область за сутки атаковали 150 российских БпЛА различной модификации
06:38
ФБР возглавит расследование покушения на Трампа – СМИ
06:10
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
05:08
Во время удара Израиля по главарю ХАМАС погибло по меньшей мере 90 человек на юге Газы – АР
04:22
Трамп сообщил, что получил ранение уха
04:00
Россия и Иран стремятся к углублению отношений и сотрудничества – ISW
03:18
Байден о стрельбе во время выступления Трампа: В США нет места такому насилию
Все новости...
Реклама:
Реклама: