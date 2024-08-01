Китай может заставить Россию остановить войну – Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что если Китай займет сильную позицию, то он сможет заставить Россию остановить ее агрессию против Украины.
Источник: интервью Зеленского представителям французских СМИ
Прямая речь президента: "Я так отвечу. Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Это как мы говорим обо всем мире. Китай – неотъемлемая часть этого мира, одна из влиятельных держав. Я бы хотел, чтобы они не занимали посредническую миссию. Я хотел бы, чтобы они давили на Россию по поводу окончания войны. Так же, как давят Соединенные Штаты. Так же, как давит ЕС".
Детали: По словам Зеленского, чем сильнее государство, тем сильнее надо давить на Россию, тогда будет быстрый результат.
По его мнению, посредническая позиция – не сильная.
"Поэтому я хотел бы, чтобы у Китая была сильная позиция по этой войне, чтобы они остановили русских.
Ничего нам лишнего не нужно. Не нужна никакая дополнительная поддержка. Все должно базироваться на международном праве. Я бы очень хотел, чтобы у Китая была вот такая, очень принципиальная позиция", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Ранее Украина пригласила Китай участвовать по меньшей мере в промежуточных встречах ко второму саммиту мира, которые состоятся вскоре, кроме этого главу китайского МИД Ван И пригласили в Украину.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что по результатам переговоров с китайским коллегой Ван в Гуанчжоу получил четкий сигнал, что Китай не ищет "временных решений", а работает на устойчивое и стратегическое решение проблемы начавшейся РФ войны против Украины.
- В конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что получил четкий сигнал от Китая о его поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.
- 23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посещал Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.