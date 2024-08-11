В Курске прозвучали взрывы, власти заявили о падении сбитой ракеты на дом

В российском Курске работала ПВО, прозвучало около 10 взрывов, позже власти заявили о падении сбитой ракеты на жилой дом.

Источник: и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, ТАСС

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Детали: Поздно вечером в субботу и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности и работе ПВО в Курске.

По данным российского государственного агентства ТАСС, ПВО работает над Курском, было слышно около 10 взрывов.

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Обновлено: В 00:19 Смирнов сообщил, что сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом в Курске. Возник пожар.

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