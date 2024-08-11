В Курске прозвучали взрывы, власти заявили о падении сбитой ракеты на дом
Воскресенье, 11 августа 2024, 00:02
В российском Курске работала ПВО, прозвучало около 10 взрывов, позже власти заявили о падении сбитой ракеты на жилой дом.
Источник: и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, ТАСС
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Детали: Поздно вечером в субботу и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности и работе ПВО в Курске.
По данным российского государственного агентства ТАСС, ПВО работает над Курском, было слышно около 10 взрывов.
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Обновлено: В 00:19 Смирнов сообщил, что сбитая российской ПВО ракета упала на жилой дом в Курске. Возник пожар.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.