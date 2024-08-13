Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области

Ольга ГлущенкоВторник, 13 августа 2024, 06:06
ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области
ПУТИН, ФОТО: РБК

Правитель РФ Владимир Путин пытается показать себя компетентным относительно ситуации в Курской области и переложить ответственность за вторжение ВСУ на других российских представителей власти и военных.

Источник: ISW

Дословно: "Путин продолжает представлять себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации вдоль украинско-российской границы и перекладывать ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом районе на других российских военных и чиновников".

Реклама:

Детали: 12 августа Путин провел совещание с российскими военными, силовиками, представителями федеральных и региональных органов власти по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях, во время которого поставил задачи российским военным и силовым структурам в Курской области и дал свою оценку политической ситуации, связанной с вторжением Украины в Россию.

Путин упрекнул и.о. губернатора Курской области Алексея Смирнова за то, что он обсуждал вопросы, которые, по мнению Путина, относятся исключительно к компетенции Министерства обороны России, и поручил Смирнову говорить только о социально-экономической ситуации в Курской области.

Путин также отреагировал на заявление первого вице-премьера Дениса Мантурова о том, что "все остальные вопросы под контролем", отметив, что Мантуров не коснулся нескольких ключевых социальных вопросов.

ВИДЕО ДНЯ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к Путину с прямой просьбой реализовать определенную социальную политику для помощи гражданскому населению Белгородской области, но Гладков и губернатор Брянской области Александр Богомаз избежали гнева Путина, не комментируя военные вопросы.

Дословно: "Утверждение Путина о том, что каждый чиновник несет только одну ответственность, контрастирует с его попыткой выставить себя способным контролировать и компетентно понимать политическую, социально-экономическую и военную ситуацию вдоль международной границы".

Детали: Кремль опубликовал видеозаписи и тексты докладов глав Брянской, Белгородской и Курской областей Путину о проблемах, с которыми сейчас сталкивается российская региональная власть - вероятно, для того, чтобы публично представить глав регионов как ответственных за эти проблемы и нуждающихся в помощи Путина. Однако Кремль не опубликовал видеозапись или текст той части встречи, на которой российские военные и силовики, вероятно, докладывали Путину.

Дословно: "Решение Кремля опубликовать видеозапись, на которой Путин ругает высших российских чиновников, вероятно, является предупреждением другим российским чиновникам воздержаться от комментариев относительно украинского вторжения в Россию".

Детали: Путин делегировал МО РФ, ФСБ и Росгвардии России пересекающиеся задачи в районе украинско-российской границы, что еще раз подчеркивает, что российская группировка войск в Курской области пытается создать объединенные структуры командования и управления, необходимые для координации операций.

Путин заявил, что главной задачей Министерства обороны России является вытеснение украинских сил с российской территории.

Ключевые выводы ISW за 12 августа:

  • Путин продолжает изображать себя эффективным и осведомленным менеджером ситуации на украинско-российской границе и перекладывать ответственность за текущие проблемы в ответ на украинское вторжение в этом регионе на других российских военных и чиновников.
  • Решение Кремля опубликовать видеозаписи, на которых Путин делает замечания высшим российским чиновникам, вероятно, является предупреждением другим должностным лицам РФ воздерживаться от комментариев относительно украинского вторжения в Россию.
  • Путин делегировал МО, ФСБ и Росгвардии России пересекающиеся задачи в районе украинско-российской границы, что еще раз подчеркивает, что российская группировка войск в Курской области пытается создать объединенные структуры командования и управления, необходимые для координации операций.
  • Правитель Кремля дал несколько оценок украинским операциям в Курской области, в том числе одну, которая подорвала давнюю информационную операцию Кремля, ложно представлявшую Украину как не желающую участвовать в легитимных, добросовестных переговорах, и возлагавшую бремя мирных переговоров на Украину.
  • Украинские войска, похоже, продвигаются дальше в Курской области, несмотря на недавние заявления так называемых военных блогеров РФ о том, что российские войска стабилизировали линию фронта в Курской области.
  • Региональные российские чиновники, похоже, дают достаточно откровенные оценки продолжающемуся украинскому вторжению.
  • Украинские чиновники предоставили обновленную информацию о продолжающемся украинском вторжении в Курскую область и предупредили, что российские войска могут совершить военные преступления в Курской области с целью дискредитации Украины и западной поддержки Украины.
  • Как сообщается, в ночь с 11 на 12 августа украинские войска нанесли удар с беспилотника по российской авиабазе в Московской области.
  • Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Волчанска, Часового Яра, Торецка и Покровска.
  • Путин и МО РФ подчеркнули международные оборонные связи России на Международном военно-техническом форуме "Армия-2024" в Москве, вероятно, в попытке расширить международное военно-техническое сотрудничество и установить прочные оборонные отношения с дружественными к России государствами.

ISWПутинвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минздрав отстранил гендиректора "Охматдета"

Германия не будет выделять дополнительных средств Украине - СМИ

WP: Наступление Украины на Курщине сорвало тайные переговоры с Россией о частичном прекращении огня

фото, видеоГСЧС об авиаударе по Сумах: сгорело сразу 10 авто, припаркованных возле многоэтажки

Над Украиной сбили все 14 российских "Шахедов"

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Все новости...
ISW
Операция в Курской области позволила Украине перехватить инициативу на одном участке фронта – ISW
ISW: Кремль преуменьшает масштабы событий в Курской области
ISW: Россия не хочет передислоцировать войска на Курск, чтобы не сорвать наступление
Последние новости
16:52
Как помочь человеку, имеющему проблемы с азартными играми: советы от Минздрава
16:37
фотоВ Хорватии ищут трех украинцев, которых подозревают в масштабном поджоге судов
16:22
Одержимость родителей по телефонам может негативно повлиять на здоровье их детей – исследование
16:17
фотоГУР успешно атаковала провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
16:00
На пенсионные выплаты направлено 44,2 миллиарда
15:54
В Киеве упали обломки беспилотника - мэр
15:46
Вблизи Берлина тушат пожар на бывшем военном полигоне
15:29
Россияне попали по многоквартирному дому в Краматорске, из-под завалов достали человека
15:29
Космическое пиво может смаковать лучше, чем земное – ученые
15:07
Немецкая "подруга Путина" собирается добиваться снятия эмбарго на нефть с РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: