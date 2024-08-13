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Под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области – Сырский

Татьяна ОлейникВторник, 13 августа 2024, 19:12
Под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области – Сырский
Доклад Сырского Зеленскому. Фото - Зеленский в соцсети Х

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: По словам президента, там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается, обменный фонд для Украины пополняется.

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Прямая речь Сырского: "Группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий находится под контролем".

Детали: Зеленский попросил Сырского "не забывать и продолжать тренировки и разработку следующих важных ключевых шагов".

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Предыстория

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
  • 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".

Курская область Сырскийвойна
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