Под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: По словам президента, там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается, обменный фонд для Украины пополняется.

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Прямая речь Сырского: "Группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий находится под контролем".

Детали: Зеленский попросил Сырского "не забывать и продолжать тренировки и разработку следующих важных ключевых шагов".

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