Под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области – Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта Курской области РФ.
Источник: Зеленский в соцсетях
Детали: По словам президента, там проводят проверки и стабилизационные мероприятия. Продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение украинских сил в Курской области продолжается, обменный фонд для Украины пополняется.
Прямая речь Сырского: "Группировки ВСУ продолжают ведение операции на территории Курской области. За сегодняшние сутки наши войска продвинулись на отдельных направлениях от одного до трех километров. Взят контроль над 40 км² и на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. Бои ведутся по всей линии фронта. Ситуация, несмотря на высокую интенсивность боевых действий находится под контролем".
Детали: Зеленский попросил Сырского "не забывать и продолжать тренировки и разработку следующих важных ключевых шагов".
Предыстория
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- 10 августа в МЧС России заявили, что из приграничья Курской области эвакуировали уже 76 тысяч жителей.
- 12 августа исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов доложил лидеру Кремля Владимиру Путину, что 28 населенных пунктов области "находятся под контролем противника".