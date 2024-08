В МИД опровергли заявления пропагандистов РФ о якобы украинских намерениях применить "грязные бомбы"

Спикер МИД Георгий Тихий опроверг заявления российских пропагандистов о якобы планах применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС.

Источник: Тихий в соцсети Х, российские пропагандистские СМИ

Прямая речь: "Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные станции. Мы официально опровергаем эти ложные заявления. Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать такие действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь".

Реклама:

We are seeing another surge in insane Russian propaganda about alleged Ukrainian plans to use "dirty bombs" or attack nuclear plants. We officially refute these false claims. Ukraine has no intention or ability to take any such actions. Russia must stop spreading dangerous lies.