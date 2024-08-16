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В МИД опровергли заявления пропагандистов РФ о якобы украинских намерениях применить "грязные бомбы"

Татьяна ОлейникПятница, 16 августа 2024, 23:39
В МИД опровергли заявления пропагандистов РФ о якобы украинских намерениях применить грязные бомбы
Георгий Тихий. Фото из его Facebook

Спикер МИД Георгий Тихий опроверг заявления российских пропагандистов о якобы планах применить "грязные бомбы" или атаковать АЭС.

Источник: Тихий в соцсети Х, российские пропагандистские СМИ

Прямая речь: "Мы наблюдаем очередной всплеск безумной российской пропаганды о якобы планах Украины применить "грязные бомбы" или атаковать атомные станции. Мы официально опровергаем эти ложные заявления. Украина не имеет ни намерения, ни возможности предпринимать такие действия. Россия должна прекратить распространять опасную ложь".

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Что предшествовало:

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Вечером 16 августа российские пропагандистские СМИ заявили, что Киев якобы планирует нанести удары по Курской и Запорожской атомным электростанциям.

По их словам, для атаки якобы планируют использовать заряды с боеголовками с радиоактивным веществом, они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области.

Кроме того, российский "военкор" заявил, что ВСУ "готовят взрыв грязной ядерной бомбы".

МИДРосcияядерное оружиепропаганда
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