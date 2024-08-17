ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области
Согласно собранным и проанализированным данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжили продвижение в Курской области России, в частности на юго-восток от Суджи.
Источник: ISW
Дословно: "Украинские силы продолжили незначительное продвижение на юго-восток от Суджи 16 августа на фоне продолжения украинских операций в Курской области".
Детали: В отчете отмечают, что российские так называемые военные блогеры утверждают, что украинские силы продвинулись на восток от Мирного и на юг от Спального (оба к юго-востоку от Суджи), а геолокационные снимки, опубликованные 15 августа, указывают на то, что украинские войска недавно действовали в пределах села Борки (к юго-востоку от Суджи).
Кроме того, по их данным, боевые действия продолжаются к северу от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от Суджи возле Агронома и к юго-востоку от Суджи вдоль линии Гирьи-Комышное-Крупец-Спальное.
Вместе с тем Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили украинскую бронетанковую атаку в направлении Гордеевки (к югу от Кореневого) и украинские атаки к западу от Анастасиевки и к юго-востоку от Каучука (оба к северо-востоку от Кореневого и примерно в 27 км от границы).
Российские блогеры также утверждали, что войска РФ нанесли удары по украинским силам, действующим вблизи Отрубы (к юго-западу от Кореневого и вдоль границы).
Дословно: "Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 августа, указывают на то, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной границе украинского продвижения в Курской области, в том числе вблизи Суджи".
Детали: Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, и предположили, что вторжение заставило Россию более охотно рассматривать возможность обмена военнопленными.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 16 августа, что украинские войска продвинулись на расстояние от одного до трех километров в районах Курской области.
Ключевые выводы ISW за 16 августа:
- Украинские силы продолжили незначительное продвижение на юго-восток от Суджи 16 августа на фоне продолжающихся украинских операций в Курской области.
- По сообщениям, украинские удары разрушили два моста в Глуховском районе Курской области.
- Как сообщается, во время недавних пограничных штурмов украинские войска продвинулись дальше в западную часть Белгородской области, чем сообщалось ранее, но имеющиеся сообщения из открытых источников и свидетельства указывают на то, что по состоянию на 16 августа украинские войска больше не удерживают позиций в Белгородской области.
- Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, и предположили, что это вторжение заставило Россию более охотно рассматривать возможность обмена военнопленными.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой разрешить представителям ООН посетить Брянскую, Курскую и Белгородскую области в рамках мониторинговой миссии по правам человека.
- Американские официальные лица подтвердили, что политика США в отношении способности Украины использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов на большие расстояния по российским военным объектам не изменилась, несмотря на продолжающееся вторжение Украины в Курскую область.
- По сообщениям, Кремль уволил бывшего советника министра обороны Сергея Шойгу по вопросам информационной политики Андрея Ильницкого, возможно, в рамках усилий, направленных на передачу контроля над информационной политикой России в военное время от Министерства обороны к Администрации президента России.
- Недавно российские войска продвинулись вблизи Часового Яра, Торецка и Покровска.
- Российские так называемые военные блогеры заявили 16 августа, что российские операторы беспилотников ограничивают использование дронов Mavic на фоне заявлений о том, что командование РФ заставляет операторов либо лично платить за замену беспилотников, потерянных вне боя, либо рисковать быть отправленными в штурмовое подразделение в качестве наказания за потерю БпЛА.