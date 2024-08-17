ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Согласно собранным и проанализированным данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжили продвижение в Курской области России, в частности на юго-восток от Суджи.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские силы продолжили незначительное продвижение на юго-восток от Суджи 16 августа на фоне продолжения украинских операций в Курской области".

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Детали: В отчете отмечают, что российские так называемые военные блогеры утверждают, что украинские силы продвинулись на восток от Мирного и на юг от Спального (оба к юго-востоку от Суджи), а геолокационные снимки, опубликованные 15 августа, указывают на то, что украинские войска недавно действовали в пределах села Борки (к юго-востоку от Суджи).

Кроме того, по их данным, боевые действия продолжаются к северу от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от Суджи возле Агронома и к юго-востоку от Суджи вдоль линии Гирьи-Комышное-Крупец-Спальное.

Вместе с тем Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили украинскую бронетанковую атаку в направлении Гордеевки (к югу от Кореневого) и украинские атаки к западу от Анастасиевки и к юго-востоку от Каучука (оба к северо-востоку от Кореневого и примерно в 27 км от границы).

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Российские блогеры также утверждали, что войска РФ нанесли удары по украинским силам, действующим вблизи Отрубы (к юго-западу от Кореневого и вдоль границы).

Дословно: "Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 августа, указывают на то, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной границе украинского продвижения в Курской области, в том числе вблизи Суджи".

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, и предположили, что вторжение заставило Россию более охотно рассматривать возможность обмена военнопленными.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 16 августа, что украинские войска продвинулись на расстояние от одного до трех километров в районах Курской области.

Ключевые выводы ISW за 16 августа: