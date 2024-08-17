Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 августа 2024, 03:56
ISW: Украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи в Курской области
карта ISW

Согласно собранным и проанализированным данным Института изучения войны (ISW), украинские военные продолжили продвижение в Курской области России, в частности на юго-восток от Суджи.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские силы продолжили незначительное продвижение на юго-восток от Суджи 16 августа на фоне продолжения украинских операций в Курской области".

Реклама:

Детали: В отчете отмечают, что российские так называемые военные блогеры утверждают, что украинские силы продвинулись на восток от Мирного и на юг от Спального (оба к юго-востоку от Суджи), а геолокационные снимки, опубликованные 15 августа, указывают на то, что украинские войска недавно действовали в пределах села Борки (к юго-востоку от Суджи).

Кроме того, по их данным, боевые действия продолжаются к северу от Суджи возле Русского Поречного, к востоку от Суджи возле Агронома и к юго-востоку от Суджи вдоль линии Гирьи-Комышное-Крупец-Спальное.

Вместе с тем Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили украинскую бронетанковую атаку в направлении Гордеевки (к югу от Кореневого) и украинские атаки к западу от Анастасиевки и к юго-востоку от Каучука (оба к северо-востоку от Кореневого и примерно в 27 км от границы).

ВИДЕО ДНЯ

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ нанесли удары по украинским силам, действующим вблизи Отрубы (к юго-западу от Кореневого и вдоль границы).

Дословно: "Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 августа, указывают на то, что украинские войска продолжают действовать на всей заявленной границе украинского продвижения в Курской области, в том числе вблизи Суджи".

Детали: Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, и предположили, что вторжение заставило Россию более охотно рассматривать возможность обмена военнопленными.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил 16 августа, что украинские войска продвинулись на расстояние от одного до трех километров в районах Курской области.

Ключевые выводы ISW за 16 августа:

  • Украинские силы продолжили незначительное продвижение на юго-восток от Суджи 16 августа на фоне продолжающихся украинских операций в Курской области.
  • По сообщениям, украинские удары разрушили два моста в Глуховском районе Курской области.
  • Как сообщается, во время недавних пограничных штурмов украинские войска продвинулись дальше в западную часть Белгородской области, чем сообщалось ранее, но имеющиеся сообщения из открытых источников и свидетельства указывают на то, что по состоянию на 16 августа украинские войска больше не удерживают позиций в Белгородской области.
  • Украинские официальные лица сообщили, что украинские силы продолжают продвигаться в Курской области, и предположили, что это вторжение заставило Россию более охотно рассматривать возможность обмена военнопленными.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой разрешить представителям ООН посетить Брянскую, Курскую и Белгородскую области в рамках мониторинговой миссии по правам человека.
  • Американские официальные лица подтвердили, что политика США в отношении способности Украины использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов на большие расстояния по российским военным объектам не изменилась, несмотря на продолжающееся вторжение Украины в Курскую область.
  • По сообщениям, Кремль уволил бывшего советника министра обороны Сергея Шойгу по вопросам информационной политики Андрея Ильницкого, возможно, в рамках усилий, направленных на передачу контроля над информационной политикой России в военное время от Министерства обороны к Администрации президента России.
  • Недавно российские войска продвинулись вблизи Часового Яра, Торецка и Покровска.
  • Российские так называемые военные блогеры заявили 16 августа, что российские операторы беспилотников ограничивают использование дронов Mavic на фоне заявлений о том, что командование РФ заставляет операторов либо лично платить за замену беспилотников, потерянных вне боя, либо рисковать быть отправленными в штурмовое подразделение в качестве наказания за потерю БпЛА.

ISWКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Наступательная оборона на Курщине: ВСУ контролируют 1260 км² и 93 населенных пункта РФ

Рада сняла уголовную ответственность за первое СВЧ или дезертирство

В УПЦ МП прокомментировали принятие запрета религиозных организаций, связанных с РФ

фотоВ Киеве задержан адвокат, который организовал "схему для уклонистов"

Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

Трамп заявил, что готов дать работу Маску в своей администрации

Все новости...
DeepState: Силы обороны взяли под контроль Борки Курской области
На Киевщине работала ПВО по вражеским дронам
Защитники показали, как берут в плен российских военных в Курской области
Выбиты окна, горят автомобили – ГВА о прилете в Сумах
Последние новости
18:57
Сообщили о подозрении пособнику чиновника "Укрэнерго" в деле о закупке бронежилетов
18:56
В ВОЗ заявили, что обезьянья оспа не станет "вторым коронавирусом"
18:55
Министр обороны РФ заявил о создании новых группировок войск – "Белгород", "Брянск" и "Курск"
18:26
Во вторник российские оккупанты убили одну мирную жительницу Донетчины и ранили еще четырех
18:26
Российские войска ударили по детскому кафе в Запорожской области: трое раненых детей
18:15
Некоторые союзники не выполняют обещаний по поставкам систем ПВО Украине – Bloomberg
18:12
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
18:11
ФутболПихаленок и Ротань. УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 3 тура
18:03
Ученые пытаются выяснить, почему в сетях пауков самцы светлячков начинают мигать, как самки
17:58
Наступательная оборона на Курщине: ВСУ контролируют 1260 км² и 93 населенных пункта РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: