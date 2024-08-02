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В Стамбуле спустили на воду корвет для Украины "Гетман Иван Выговский"

Татьяна ОлейникПятница, 2 августа 2024, 00:07
В Стамбуле спустили на воду корвет для Украины Гетман Иван Выговский
Фото из Facebook Рустема Умерова

В Турции спустили на воду второй корвет класса "Ada" "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины.

Источник: министр обороны Украины Рустем Умеров, новостной ресурс Clash Report, "Милитарный"

Детали: Умеров сообщил, что вместе с первой леди Еленой Зеленской принял участие в спуске на воду украинского корвета "Гетман Иван Выговский".

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Фото из Facebook Рустема Умерова

Церемония спуска на воду состоялась на верфи RMK Marine в Стамбуле. На ней были также командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа, владелец компании Baykar Халюк Байрактар и председатель Меджлиса Мустафа Джемилев.

 
Фото из Facebook Рустема Умерова

Корветы "Гетман Иван Выговский" и "Гетман Иван Мазепа", из-за российской агрессии строились в Турции.

Первый корвет 29 мая вышел на ходовые испытания.

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По данным издания "Militarnyi", украинские корветы класса "Ada" вооружены 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой, 12,7-миллиметровыми дистанционно управляемыми установками STAMP, радарами системы управления огнем, системами спутникового, системами радиоэлектронной борьбы и системами постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.

Что было раньше:

  • В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа "Ada" для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
  • В августе 2022 года Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который Украине строит Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".
  • 8 марта 2024 года Зеленский присвоил второму корвету имя гетмана Ивана Выговского.

Темы: кораблиТурцияУмеров Рустем
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