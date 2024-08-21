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В Ростовском суде РФ прокуратура запросила до 24 лет колонии для пленных из "Азова"

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 23:10
В Ростовском суде РФ прокуратура запросила до 24 лет колонии для пленных из Азова
Фото - Медиазона

В Ростовской области россияне устраивают судилище над украинскими военнопленными, – прокуратура требует для них от 16 до 24 лет колонии.

Источник: российское издания "Медиазона"

Детали: Всего по делу проходят 24 украинца. Все они в разное время служили в "Азове" по контракту или были вольнонаемными служащими. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие на момент российского вторжения уже оставили службу и были задержаны у себя дома или во время "фильтрации". Двоих – Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского – уже обменяли на российских военнопленных и судят заочно.

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По делу проходят девять женщин, большинство из них – повара, которые готовили еду для военнослужащих полка "Азов". Уголовное дело возбудили на территории самопровозглашенной ДНР, и обвиняемых удерживали в СИЗО Донецка. В сентябре 2022 года дело поступило в местный суд, который после нескольких месяцев слушаний перенаправил его в Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону.

 
фото - медиазона

В частности россияне проводят судилище над:

  • Еленой Аврамовой, Еленой Бондарчук и Лилией Паврианидис. Им приписывают до 17 лет лишения свободы;
  • Ниной Бондаренко, Натальей Гольфинер, Ириной Могитич и Владиславой Майбородой – до 16 лет;
  • Артемом Гребешковым, Артуром Грецким, Алексеем Смыковым, Ярославом Ждамаровым и Александром Мероченцом - до 23 лет;
  • Анатолием Грициком, Олегом Межгородским, Александром Мухиным и Никитой Тимониным – до 22 лет;
  • Олегом Жарковым – до 19,5 года;
  • Александрой Ирхой – до 21 года; Мариной Текиной – до 16,5 года;
  • Лилией Руденко – до 19 лет и Олегом Тышкулой – до 24 лет.

Против погибшего в СИЗО Александра Ищенко дело закрыли, поэтому срок ему не спрашивали.

Росcияпленные
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