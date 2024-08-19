Премьер Индии Моди посетит Украину 23 августа – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото из Facebook Моди

Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.

Источник: ОП в Telegram

Дословно пресс-служба: "23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство".

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Детали: Во время визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Что было ранее: 19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии написало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Конкретная дата визита не разглашалась.

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