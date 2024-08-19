Премьер Индии Моди посетит Украину 23 августа – ОП
Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.
Источник: ОП в Telegram
Дословно пресс-служба: "23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство".
Детали: Во время визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.
Что было ранее: 19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии написало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Конкретная дата визита не разглашалась.
Предыстория:
- В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
- Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.
- В июле издание WION со ссылкой на индийских дипломатов сообщало, что Моди планирует в августе впервые за время войны посетить Украину.