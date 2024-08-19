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Премьер Индии Моди посетит Украину 23 августа – ОП

Ирина БалачукПонедельник, 19 августа 2024, 16:07
Премьер Индии Моди посетит Украину 23 августа – ОП
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото из Facebook Моди

Офис президента официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину накануне Дня Независимости.

Источник: ОП в Telegram

Дословно пресс-служба: "23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство".

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Детали: Во время визита запланированы переговоры с президентом Владимиром Зеленским, на которых стороны обсудят вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Также ожидается подписание ряда документов между Украиной и Индией.

Что было ранее: 19 августа агентство Reuters со ссылкой на МИД Индии написало, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину впервые после полномасштабного вторжения России. Конкретная дата визита не разглашалась.

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Предыстория:

  • В начале июля, в день российской атаки на больницу "Охматдет" в Киеве, Моди посетил Россию. На встрече с правителем РФ Владимиром Путиным призвал его прекратить войну в Украине и заявил, что решение не может быть найдено на поле боя.
  • Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям". В ответ на это Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Украины.
  • Соединенные Штаты выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.
  • В июле издание WION со ссылкой на индийских дипломатов сообщало, что Моди планирует в августе впервые за время войны посетить Украину.

Индиядипломатические отношения
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