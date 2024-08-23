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Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Киеве

Анастасия ПроцПятница, 23 августа 2024, 13:13
Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Киеве
МОДИ и Зеленский НА ВСТРЕЧЕ В КИЕВЕ. ФОТО - ИЗ СОЦСЕТИ Х (TWITTER) Моди

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Киеве. Они почтили память детей, погибших в результате российской агрессии.

Источник: Зеленский в Telegram, Моди в соцсети Х (Twitter), Times of India

Детали: Встреча состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, где обустроили временный мемориальный комплекс погибшим детям от российской агрессии.

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ФОТО: NARENDRA MODI / Х (TWITTER)

Прямая речь Зеленского: "Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной".

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Что предшествовало:

  • 23 августа стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.

ЗеленскийИндияКиев
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