Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Киеве. Они почтили память детей, погибших в результате российской агрессии.
Источник: Зеленский в Telegram, Моди в соцсети Х (Twitter), Times of India
Детали: Встреча состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, где обустроили временный мемориальный комплекс погибшим детям от российской агрессии.
Прямая речь Зеленского: "Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной".
Today in Kyiv, Prime Minister @NarendraModi and I honored the memory of the children whose lives were taken by Russian aggression.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2024
Children in every country deserve to live in safety. We must make this possible. pic.twitter.com/gKdjqcL5iz
Что предшествовало:
- 23 августа стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.