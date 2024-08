Зеленский встретился с премьер-министром Индии Моди в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди в Киеве. Они почтили память детей, погибших в результате российской агрессии.

Источник: Зеленский в Telegram, Моди в соцсети Х (Twitter), Times of India

Детали: Встреча состоялась на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, где обустроили временный мемориальный комплекс погибшим детям от российской агрессии.

Прямая речь Зеленского: "Вместе с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди почтили память детей, жизни которых унесла российская агрессия. Дети каждой страны заслуживают безопасности. Мы должны сделать ее возможной".

