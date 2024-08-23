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Стефанчук подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ

Ангелина Страшкулич, Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 16:21
Стефанчук подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с РФ
Руслан Стефанчук. фото пресс-службы парламента

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал и направил на подпись президенту законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможной деятельность УПЦ МП, а также ряд других документов, принятых парламентом в течение этой недели.

Источник: спикер парламента в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Верховная Рада на этой неделе проголосовала за ряд важных для страны законопроектов. Они уже сегодня (23 августа - УП) подписаны мной и направлены на подпись президенту. В частности, речь идет о документе №8371, который касается обеспечения конституционного строя в части религиозных отношений, что в народе называется – запрет влияния русской церкви на Украину".

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Детали: Стефанчук также отметил, что подписал и направил на подпись президенту целый блок "военных" законов, в частности по упрощению приобретения гражданства Украины иностранными добровольцами, а также поддержки украинских воинов, которые выполняют боевые распоряжения за пределами украинского государства.

Кроме того, председатель ВР сообщил, что подписал ряд ратификаций, которые были проголосованы Верховной Радой, включая Римский статут.

Спикер парламента выразил убеждение, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет эти документы.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 20 августа приняла закон о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с РФ.
  • В УПЦ МП заявили, что планируют и в дальнейшем жить как "истинная церковь", а любые попытки ее запретить, мол, могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет.
  • Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что выхода предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия из Синода Русской православной церкви недостаточно для выполнения закона.

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УПЦ МПзаконодательствоВерховная РадаСтефанчук
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