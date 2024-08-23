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Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ

Ангеліна Страшкулич, Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 16:21
Стефанчук підписав закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних із РФ
Руслан Стефанчук. фото пресслужби парламенту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав і направив на підпис президенту законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП, а також низку інших документів, ухвалених парламентом упродовж цього тижня.

Джерело: спікер парламенту у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Верховна Рада цього тижня проголосувала за низку важливих для країни законопроєктів. Вони вже сьогодні (23 серпня – УП) підписані мною і направлені на підпис президенту. Зокрема йдеться про документ №8371, який стосується забезпечення конституційного ладу в частині релігійних відносин, що в народі називається – заборона впливу російської церкви на Україну". 

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Деталі: Стефанчук також зазначив, що підписав і направив на підпис президенту цілий блок "військових" законів, зокрема щодо спрощення набуття громадянства України іноземними добровольцями, а також підтримки українських воїнів, які виконують бойові розпорядження за межами української держави.

Окрім того, голова ВР повідомив, що підписав низку ратифікацій, які були проголосовані Верховною Радою, включно з Римським статутом. 

Спікер парламенту висловив переконання, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише ці документи.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Верховна Рада 20 серпня ухвалила закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов‘язаних із РФ.
  • В УПЦ МП заявили, що планують і надалі жити як "істинна церква", а будь-які спроби її заборонити, мовляв, можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне.
  • Голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв зазначив, що виходу предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Онуфрія із Синоду Російської православної церкви недостатньо для виконання закону.

Читайте також: Закон Божий. Як і коли Рада хоче заборонити Московський патріархат

УПЦ МПзаконодавствоВерховна РадаСтефанчук
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